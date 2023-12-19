Россия разрабатывает систему с ИИ для управления роем беспилотников: чем она опасна

Каждый дрон в такой группе будет способен отправляет на сервер-агрегатор большой объем информации, начиная от обнаруженных объектов и их характеристик и заканчивая удаленной видеоинформацией.

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Российская Объединенная авиастроительная корпорация получила патент на способ управления группой беспилотных летательных аппаратов с помощью одного пилота-оператора с использованием технологий искусственного интеллекта. Об этом во вторник, 19 декабря, написало ТАСС.

Применение этого метода предусматривает наличие сервер-агрегаторов и искусственного интеллекта на борту пилотируемого самолета, чтобы создавать программы для отдельных БПЛА или групп БПЛА. Информация, собранная от БПЛА, проходит обработку на сервере-агрегаторе, что позволяет синтезировать единое тактическое информационное поле и программу для группы или отдельных БПЛА.

Каждый беспилотник передает на сервер-агрегатор большое количество информации, начиная с его положения, высоты и скорости и заканчивая видеоинформацией в оптическом и инфракрасном диапазонах. Система распознает и анализирует интересующие объекты и формирует оценку выполнения условий полета сгруппированных БПЛА. Алгоритмы управления должны учитывать внешние факторы, угрозы, неисправности и повреждения, и принимать решения в зависимости от текущей ситуации. Для этого используются методы искусственного интеллекта на основе нейросетей, которые позволяют решать специфические задачи.

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Новостное агентство, ссылаясь на полученный в распоряжение технический документ, пишет о том, что для применения таких технологий требуются значительные вычислительные ресурсы, которые могут быть обеспечены с помощью нейропроцессоров. Нейронные процессоры в авиационной технике должны работать в условиях внешних факторов, поэтому нужно создавать вычислительные комплексы с нейропроцессорами для авиации.

ТАСС отмечает, что это открывает возможности для дальнейшего развития авиационных технологий и внедрения более эффективных систем управления беспилотными летательными аппаратами. Однопилотная версия самолета может быть использована как часть сетецентрической боевой системы, сочетающей пилотируемые и беспилотные аппараты. Применение методов искусственного интеллекта позволяет обеспечить комплексный анализ ситуации и быстрое принятие решений в реальном времени. Использование нейросетей позволяет решать сложные задачи с учетом различных факторов и условий.

"Рои беспилотников": зачем они нужны и как ими управляют

Перспективным направлением использования БПЛА является их объединение в группы или рои. Принцип роения вдохновлен насекомыми. В случае с беспилотниками, когда они собираются в рой, каждый дрон управляется своей автоматикой, а поведение роя контролируется программой, содержащей элементы искусственного интеллекта, или одним (или несколькими) операторами.

Очевидное применение — повышение надежности/жизнеспособности систем разведки/целеуказания/атаки за счет увеличения числа дронов, участвующих в разведке, целеуказании и атаке целей. Системы противовоздушной обороны могут быть "перегружены" количеством целей и не смогут помешать группам дронов выполнять свои задачи. Даже гражданские беспилотники, объединенные в рой, могут представлять угрозу для целей — от глушения радаров до сброса на противника небольших боеприпасов.

Рои БПЛА также могут использоваться для эффективного поиска пропавших людей и имущества и проводить "параллельные" поиски на больших территориях. Группы (рои) БПЛА могут оказаться эффективными в противодействии вражеским роям БПЛА. Соответствующие эксперименты проводятся в США с 2017 года.

Так, во время военных учений в Калифорнии 11 сентября 2022 года армия США подняла в воздух 40 небольших квадрокоптеров, чтобы продемонстрировать их боевые возможности. Квадрокоптеры были оснащены камерами, боевыми патронами и несколькими интегрированными лазерными системами поражения (MILES) для отслеживания раненых во время учебного боя.

Кроме того в этом же году британская армия успешно испытала технологию "роя дронов". Миниатюрные летающие аппараты были использованы в Солсбери. Работая в составе роя, каждый дрон должен был выполнять индивидуальную задачу. В рамках эксперимента британские военнослужащие протестировали две системы "роев". Первая система получила название "Атлас". В ней один оператор управлял четырьмя БПЛА с помощью планшетного компьютера. Для выполнения отдельных миссий оператор мог чередовать беспилотники. Система Elbit управляла шестью БПЛА, программируя автономные миссии. Это позволило направить весь рой беспилотников на выполнение одной задачи, как и поручить каждому БПЛА свою задачу. Эксперименты, проведенные в Солсбери, показали, что один оператор может легко управлять шестью беспилотниками.

Напомним, ранее мы писали о том, что в России похвастались технологией зарядки боевых дронов в воздухе. БПЛА с низким уровнем заряда будет ожидать дрон-заправщик, зависнув в воздухе. Российские ученые считают, что это очень эффективный метод для военных.

А в июле стало известно, что компания ZALA Aero создала для дронов "Ланцет" специальную контейнерную установку, позволяющую атаковать Украину сразу целым роем дронов. Также рой этих дронов, по мнению экспертов, сможет повреждать целые системы ПВО, так как им придется работать сразу по нескольким движущимся целям, которые были запущены одновременно.