Поддерживает ХАМАС: возможный соорганизатор террористов имеет офис напротив Еврокомиссии, — расследование

Палестинец Маджед аз-Зир, подозреваемый в поддержке деятельности группировки ХАМАС в Европе, возглавляет организацию со штаб-квартирой в Брюсселе напротив Европейской комиссии.

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Британский гражданин палестинского происхождения Маджед аз-Зир, который ранее жил в Кувейте, а впоследствии переехал в Берлин, был одним из основателей Палестинского центра возвращения (PRC) — организации, которую Федеральное ведомство по защите конституции ФРГ называет прикрытием для деятельности организации террористов ХАМАС. Об этом говорится в расследовании бельгийской газеты Het Laatste Nieuws.

61-летний аз-Зир имеет контакты с высшим руководством "хамасовцев" и "организует деятельность группировки в нескольких европейских странах".

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В 2008 году Маджеда аз-Зира сфотографировали во время конференции в Дамаске с тогдашним лидером ХАМАС Халедом Машаалем, а два года спустя он также посетил нынешнего лидера ХАМАС Исмаила Ханию в секторе Газа.

В интервью 2009 года связанной с ХАМАС газете аз-Зир рассказал о родственнике, который погиб в рядах "Бригад аль-Кассам" — военного крыла группировки.

В мае 2022 года в Бельгии появилась некоммерческая организация EUPAC. Ее основателями стали палестинцы, родившиеся в Брюсселе, Кувейте и Иордании, а фактическим руководителем, по данным СМИ, был Маджед аз-Зир.

Официально аз-Зир не входит в состав правления EUPAC, но на сайте организации он указан как ее исполнительный директор. Его заместитель и секретарь, как узнала бельгийская газета, ранее могли быть боевиками ХАМАС.

"Официальная штаб-квартира организации расположена на площади Роберта Шумана в Брюсселе, откуда открывается вид на здание Европейской комиссии", — говорится в материале.

В том же районе расположен офис Европейской коалиции в поддержку Израиля.

"Есть опасения, что если ХАМАС начнет терроризировать Европу, он попытается использовать для этого свои имеющиеся сети", — говорится в материале HLN.

Напомним, 6 декабря СМИ писали, что ЦАХАЛ обнаружил новые объекты ХАМАС: тоннели и лаборатории по изготовлению оружия. Еще 16 подозреваемых были задержаны в других районах Западного берега реки Иордан. В результате столкновений один солдат получил легкое ранение.

15 декабря в Израиле сообщили, что ХАМАС закладывают взрывчатку в ловушки.

Председатель израильского Совета национальной безопасности Цахи Ханегби 17 ноября заявил, что Армия обороны Израиля достигла всех целей, которые были поставлены перед началом операции в секторе Газа, но останавливаться они не собираются. По его словам, израильские военные полны решимости довести эту битву до конца.