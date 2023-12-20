Из-за угроз Кремля: Молдова планирует модернизировать свою ПВО

По словам премьер-министра Дорина Речана, парламент Молдовы утвердил новую стратегию безопасности, определяющую РФ как самую большую угрозу безопасности страны и ее проевропейского правительства.

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Молдове требуется обновленная система противовоздушной защиты, чтобы обеспечить защиту страны от потенциальной угрозы со стороны России. Об этом сообщает премьер-министр Молдовы Дорин Речан, передает Reuters.

По данным источника, Речан объявил об этом спустя три дня после принятия парламентом Молдовы новой стратегии безопасности, в которой Россия определена как главная угроза для безопасности страны и ее проевропейского правительства.

Глава правительства также заявил, что Молдова планирует воспользоваться поддержкой своих союзников в Европейском союзе и НАТО с целью приобретения современной системы противовоздушной обороны для защиты своих аэропортов и ключевых объектов инфраструктуры.

"Если Кремль решит напасть на нас, что мы будем делать?", – спросил Речан.

По его утверждению, нейтралитет не обеспечит защиту Молдовы. Речан отметил, что развитые страны активно вкладывают в обеспечение своей безопасности, чтобы обеспечить чувство защищенности для своих граждан и бизнеса.

Он подчеркнул, что в случае отсутствия такой защиты люди мигрируют и увозят с собой свой капитал. Именно так, как утверждает политик, происходит в Молдове в настоящее время.

Напомним, ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг 26 октября принял в штаб-квартире Альянса главу молдавского правительства Дорина Речана. После встречи генсек НАТО заявил, что Альянс полностью поддерживает суверенитет и территориальную целостность Молдовы, и призвал Российскую Федерацию вывести все свои войска с территории непризнанного Приднестровья.