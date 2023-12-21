Компания IKEA предупредила о рождественском дефиците из-за атак йеменских хуситов на ее корабли

Грузовые корабли вынуждены искать новые маршруты, из-за атак хуситов на главном судоходном маршруте в Красном море.

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Йеменские повстанцы-хуситы готовятся к войне и обещают новые нападения на корабли в Красном море. Поэтому шведская компания IKEA предупреждает о рождественском дефиците после того, как грузовые суда были вынуждены отклониться от курса. Поддерживаемые Ираном повстанцы активизировали нападения на корабли в Суэцком канале. Об этом пишет Daily Mail.

Поддерживаемые Ираном повстанцы-хуситы в Йемене в последние дни активизировали нападения на корабли в Суэцком канале.

Предполагается, что повстанцы нападают на корабли, проходящие через Баб-эль-Мандебский пролив, а группа сторонников ХАМАСа пытается захватить, или уничтожить корабли, направляющиеся в Израиль .

Крупные судоходные компании, такие как MSC, Maersk, Hapag-Lloyd и CMA CGM, уже приостановили контейнерные перевозки через этот район из-за резкого роста числа нападений.

Теперь шведский производитель мебели IKEA предупредил о задержках и нехватке некоторых товаров, поскольку производитель бюджетной мебели ищет альтернативный маршрут для своих грузовых судов.

Представитель Inter Ikea Group заявил: "На данный момент мы можем сообщить, что ситуация в Суэцком канале приведет к задержкам и может вызвать ограничения доступности определенных продуктов IKEA".

Магазин IKEA Фото: IKEA

У Алана Баера, генерального директора OL USA, есть команды, которые консультируют клиентов, занимающихся судоходством и логистикой, подготовиться как минимум к 90-дневным перебоям в работе в районе Красного моря.

"То, что сейчас рождественские выходные, не помогает. С настоящего момента до 2 января у нас будет период затишья, а затем все будут в ярости", — сообщил Баер.

Судоходный маршрут является ключевым направлением мировой торговли, особенно для транспортировки нефти, зерна и потребительских товаров из Восточной Азии.

По загруженному водному пути через Суэцкий канал проходят корабли, чтобы доставить огромное количество энергоносителей в Европу.

Заявление о задержке появилось после того, как хуситы предостерегли суда от захода в этот район на фоне последней атаки повстанцев.

Йеменцы фотографируются на фоне захваченного судна Galaxy Leader

Два коммерческих корабля, идентифицированные как MSC Clara и принадлежащий Норвегии Swan Atlantic, в понедельник подверглись атаке военно-морских дронов.

Представитель хуситов Яхья Сареа заявил, что нападения были совершены после того, как их экипажи не ответили на радиозапросы.

Владелец Swan Atlantic сообщил, что корабль атаковал неопознанный предмет, но никто из экипажа не пострадал.

По данным LSEG, MSC Clara ходила под флагом Панамы.

Официальные лица США заявили, что в понедельник с территории, контролируемой хуситами, по судну в южной части Красного моря было выпущено несколько "снарядов", сообщили официальные лица США.

Йеменские хуситы нанесли серию ракетных и беспилотных ударов по кораблям в этом районе, что, по его словам, является ответом на нападение Израиля на сектор Газа.

Непосредственной ответственности за последнее нападение не последовало.

Как результат, несколько крупных грузовых компаний начали курсировать вдоль Африки, что привело к дополнительным расходам и задержкам, которые, как ожидается, усугубятся в ближайшие недели.

Около 15 процентов мирового судоходства проходит через Суэцкий канал, кратчайший морской путь между Европой и Азией.

В совокупности компании, перенаправившие суда, "контролируют около половины мирового рынка контейнерных перевозок", сказал аналитик ABN Amro Альберт Ян Сварт.

"Отказ от Красного моря приведет к увеличению затрат из-за увеличения времени в пути", — сказал он.

Рико Луман, аналитик ING, сказал, что эти отклонения увеличивают время плавания грузовых судов как минимум на неделю.

Обычно доставка товаров из Шанхая в Роттердам через Суэцкий канал занимает около 27 дней.

Крупнейшая нефтяная компания BP также временно приостановила весь транзит через Красное море после атак, произошедших на выходных. Базирующаяся в Норвегии группа нефтяных танкеров Frontline заявила, что ее суда также начнут избегать проходов через Красное море и Аденский залив.

Атака йеменских хуситов на судно Galaxy Leader

Известно, что йеменские хуситы вызывают суда по радио, пытаясь убедить их изменить курс ближе к контролируемой ими территории.

Они и раньше нападали на корабли в регионе, но с начала войны между Израилем и ХАМАСом нападения участились.

Они использовали дроны и противокорабельные ракеты для нападения на суда, а в одном случае использовали вертолет для захвата корабля и его экипажа.

Они пригрозили атаковать любое судно, которое, по их мнению, направляется в Израиль или выходит из него.

Теперь, похоже, это распространилось на любое судно, учитывая недавние нападения.

Напомним, 19 ноября йеменские хуситы захватили судно Galaxy Leader в Красном море. Ранее они заявляли, что будут "атаковать все типы кораблей, которые несут флаг сионистского образования или управляются или принадлежат израильским компаниям". Но захваченное судно ходило под флагом Багамских островов, было сдано в аренду японской компании компанией британской, которая только частично принадлежит израильскому бизнесмену Рами Унгеру. Известно, на борту было 22 члена экипажа и среди них есть украинцы.