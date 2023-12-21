В Иране повесили Самиру Сабзиан, известную как "невесту-ребенка": что она натворила

Самира вышла замуж в 15 лет и, по словам ее родственников, систематически подвергалась домашнему насилию. В 19 лет она была арестована за убийство мужа.

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В Иране повесили 29-летнюю Самиру Сабзиан, известную как "невесту-ребенка", которая была приговорена к смертной казни за убийство своего мужа и провела в тюрьме десять лет. Это 18-я смертная казнь среди женщин в Иране в этом году. Об этом пишет ВВС.

Казнь состоялась в пригороде Тегерана Карадже, в тюрьме "Гезель Хесар", одной из крупнейших в стране.

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Самира вышла замуж в 15 лет и, по словам ее родственников, систематически подвергалась домашнему насилию. Она прожила с мужем 4 года и в 19 лет была арестована за убийство мужа. Суд сразу вынес ей смертный приговор, но из-за бюрократических причин его исполнение было отложено.

На момент ареста у Самиры было двое детей. Один из них младенец. За 10 лет, которые она сидела в тюрьме в ожидании приговора, ей разрешили увидеться с детьми лишь один раз — в начале декабря 2023 года, незадолго до казни.

"Самира в течение многих лет была жертвой гендерного апартеида, детского брака и домашнего насилия, а сегодня стала жертвой некомпетентной и коррумпированной машины убийств этого режима", — заявил глава Иранской правозащитной организации Махмуд-Амири Могаддам.

"Самира стала жертвой детского брака. Иран должен прекратить вопиющее обращение с женщинами и девочками", — написал накануне казни в соцсети Х заместитель главы МИД Британии Тарик Ахмад.

По данным правозащитников, количество казней в Иране заметно возросло в последнее время, только в ноябре этого года было казнено 115 человек.

66% казненных иранских женщин обвинялись в убийстве своих мужей. По иранским законам, женщина не может развестись ни при каких обстоятельствах, даже если становится жертвой домашнего насилия. В правовой системе Ирана в отношении женщин нет таких нюансов, как непредумышленное убийство или убийство в состоянии аффекта, также не учитываются обстоятельства, приведшие к преступлению. Для женщин предусмотрена единственная формулировка, они приговариваются "к возмездию в натуральной форме".

Женщины, приговоренные к смерти, часто лишаются даже поддержки своих родителей, которые предпочитают защитить то, что считают "честью семьи".

Напомним, что в Киеве установили памятник Мациевскому, которого казнили за фразу "Слава Украине". Монумент одели в личную форму погибшего героя.

Ранее сообщалось, что российские оккупанты казнили группу украинских защитников, которые сдались в плен. Российские захватчики их расстреляли.