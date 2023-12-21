В Ірані повісили Саміру Сабзіан, відому як "наречену-дитину": що вона накоїла

Саміра вийшла заміж у 15 років і, за словами її родичів, систематично зазнавала домашнього насильства. В 19 років вона була арештована за вбивство чоловіка.

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В Ірані повісили 29-річну Саміру Сабзіан, відому як "наречену-дитину", яка була засуджена до страти за вбивство свого чоловіка і провела у в'язниці десять років. Це 18-та смертна кара серед жінок в Ірані цього року. Про це пише ВВС.

Страта відбулася в передмісті Тегерана Карадже, у в'язниці "Гезель Хесар", одній з найбільших у країні.

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Саміра вийшла заміж у 15 років і, за словами її родичів, систематично зазнавала домашнього насильства. Вона прожила з чоловіком 4 роки і в 19 років була арештована за вбивство чоловіка. Суд одразу виніс їй смертний вирок, алечерез бюрократичні причини його виконання було відкладено.

На момент арешту у Саміри було двоє дітей. Одне з них немовля. За 10 років, які вона сиділа у в'язниці в очікуванні вироку, їй дозволили побачитися з дітьми лише один раз — на початку грудня 2023 року, незадовго до страти.

"Саміра протягом багатьох років була жертвою ґендерного апартеїду, дитячого шлюбу та домашнього насильства, а сьогодні стала жертвою некомпетентної та корумпованої машини вбивств цього режиму", — заявив глава Іранської правозахисної організації Махмуд-Амірі Могаддам.

"Саміра стала жертвою дитячого шлюбу. Іран має припинити кричуще поводження з жінками та дівчатками", — написав напередодні страти в соцмережі Х заступник глави МЗС Британії Тарік Ахмад.

За даними правозахисників, кількість страт у Ірані помітно зросла останнім часом, тільки в листопаді цього року було страчено 115 осіб.

66% страчених іранських жінок звинувачувалися у вбивстві своїх чоловіків. За іранськими законами, жінка не може розлучитися за жодних обставин, навіть якщо стає жертвою домашнього насильства. У правовій системі Ірану стосовно жінок немає таких нюансів, як ненавмисне вбивство або вбивство в стані афекту, також не враховуються обставини, що призвели до злочину. Для жінок передбачено єдине формулювання, вони засуджуються "до відплати у натуральній формі".

Жінки, засуджені до смерті, часто позбавляються навіть підтримки своїх батьків, які вважають за краще захистити те, що вважають "честю сім'ї".

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