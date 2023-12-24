В Помпеях мастер воссоздал древние оттенки на тканях благодаря природным красителям (фото)

Специалист использовал в своих работах шелуху грецких орехов для коричневого цвета, бузину для серого и черного, а кардамон для янтарного, желтого и оттенков зеленого.

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Древнее искусство окрашивания текстиля в Помпеях возрождено, чтобы показать другую сторону жизни до извержения Везувия в 79 году нашей эры. Подробности сообщило издание Independent.

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Древний предок: в Помпеях нашли 2000-летнюю фреску с изображением пиццы (фото)

Источником вдохновения послужили фрески, найденные на территории археологических раскопок, на которых изображены крылатые амуры, красящие ткань, собирающие виноград для вина и изготавливающие духи. Мастер-красочник из Умбрии Клаудио Кутули использует красители, изготовленные из растений, в собственной линии одежды.

Он применяет корень rubia tinctorum, или розовой розы, для получения знаменитого помпейского красного цвета. Специалист использует шелуху грецких орехов для коричневого цвета, бузину для серого и черного, а кардамон для янтарного, желтого и оттенков зеленого.

Используя помпейскую цветовую палитру, Кутули окрашивает шарфы с мотивами, взятыми из фресок Дома Ветти, которые включают купидонов. Богатый дом, как и остальные Помпеи, был похоронен под пеплом.

"Это очень близко к настоящей реальности", — высказался относительно изображения директор археологического участка Габриэль Зухтригель.

Фото: Associated Press

Историк садоводства Маурицио Бартолини говорит, что корни, кора и цветы часто использовались для окрашивания. Шиповник, например, давал нежно-розовый цвет, который был одним из самых употребляемых цветов.

Фото: Associated Press

На фресках в археологическом комплексе изображены состоятельные помпейцы, одетые в яркие фиолетовые, зеленые, розовые, синие и желтые цвета. Оттенки достигались путем кипячения окрашенных тканей в чанах с металлической обшивкой в мастерских, которыми руководили рабы, носившие однотонные коричневые туники.

Фото: Associated Press

Специалисты отметили, что это часть научного и культурного проекта, направленного на осознание того, что история — это не только большие памятники и красивые картины. Существует также другая история, история экономики, повседневной жизни, жизни большинства, которая часто не представлена в больших нарративах.

Напомним, в начале декабря в Помпеях нашли пекарню-тюрьму, где работали рабы. Вопреки нашему современному представлению о пекарне, это древнее сооружение было далеко не приятным.