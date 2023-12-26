Фальшивые визы в паспорте: украинские беженцы становятся жертвами аферы в Британии, — СМИ

В благотворительной организации Settled заявили, что фейковые визы практически невозможно отличить от настоящих и в аэропорту пассажиров с ними пропускают. Уже в Британии пограничники могут увидеть, что это обман.

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Украинские беженцы становятся жертвами визовой аферы на территории Великобритании. Таких случаев становится только больше. Об этом пишет The Independent.

По данным благотворительной организации Settled, украинцев обманывают аферисты и выдают визы в Великобританию, которые на первый взгляд нельзя отличить от настоящих.

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Сотрудники авиакомпаний спокойно пропускают пассажиров в аэропортах, однако пограничники по прибытию уже фиксируют, что документы не являются действительными.

После выявления таких случаев украинские беженцы становятся нелегальными мигрантами, ведь их паспорта изымают. Благотворительные организации также отмечают, что сотрудники пограничной службы все же выделяют гражданам шестимесячные визы, однако после этого они остаются без доступа к жилью и другим льготам.

В Министерстве иностранных дел Великобритании заявили, что регулярно работают над тем, чтобы находить и предотвращать мошенничество в этой сфере, однако преступные группировки продолжают свои действия.

Организация Settled призвала Лондон выдать четкие инструкции по поводу того, как выдавать временные визы украинцам, которые были обмануты. В благотворительной организации "Опора" также заявили о том, что эта проблема довольно распространенная.

Мошенники довольно часто говорят украинцам, что у них есть возможность попасть в Великобританию через Ирландию, ведь далеко не все знают, что эта страна не является частью Британии.

В британском Красном Кресте добавили, что они также зафиксировали определенное количество случаев, когда британцы, которые должны были принять беженцев на работу, оплачивали им поездку с конкретным предложением по работе, однако потом оказывалось, что условия значительно отличаются от обещанного.

"Мы также слышали о случаях, когда дополнительные расходы на проживание (коммунальные платежи, расходы на питание), связанные с содержанием семьи, используются как основание для того, чтобы заставить людей работать в условиях эксплуатации", — говорится в сообщении.

Напомним, 23 декабря сообщалось, что украинские беженцы в Дании должны вернуться домой после завершения войны, о чем заявил министр иммиграции и интеграции Дании Коре Дюбвад. По его словам, власти страны рассматривают пребывание украинских беженцев на датской территории как временное, вне зависимости от того, откуда они приехали.