В Иране прогремели взрывы во время поминок генерала Сулеймани, есть десятки погибших (видео)

Местные власти заявляют, на кладбище погибло несколько десятков человек, которые пришли почтить бывшего командующего КСИР. Предполагают, что взрывчатку подложили "террористы".

Related video

3 января в городе Керман в центральном районе Ирана прогремели взрывы на кладбище, где иранцы чествовали командующего Корпуса Стражей исламской революции (КСИР) генерала Касема Сулеймани. По предварительным данным, могли погибнуть более 70 человек, также есть раненые. О чрезвычайном происшествии в Иране рассказало информационное агентство IRNA.

Важно

Где завтра начнется война. Топ-5 потенциальных конфликтов в мире в 2024 году

Журналисты утверждают, что на кладбище прогремело два взрыва, которые произошли во время церемонии в честь четвертой годовщины смерти иранского военачальника. Согласно предварительным данным, первый взрыв произошел в 700 метрах от могилы Сулеймани. Второй — на расстоянии километра. Представители иранских властей заявили, что погибли 73 человека, ранены — 170. Также предполагают, что мог произойти теракт: неизвестные лица взорвали заряды дистанционно.

В сети опубликованы кадры с места чрезвычайного происшествия. На видео можно увидеть, что на торжественную церемонию собрались сотни иранцев — они заполонили всю улицу, которая ведет к кладбищу. Видно, как где-то впереди от колонны поклонников Сулеймани поднимается столб дыма.

На других видео — кадры бегства иранцев после одного из взрывов. На портале Times of Israel журналисты указывают, что часть погибших — жертвы толпы, а не взрывных устройств.

События в Иране — детали

Отметим, Касем Сулеймани — генерал одного из боевых подразделений Корпуса Стражей исламской революции. При его жизни в издании The New York Times сообщали, что он, вместе с другими представителями власти Ирана, поддерживал террористические организации "Хезболла" в Ливане и ХАМАС в секторе Газа. Кроме того, присоединился к закреплению режима в Сирии — помогал нынешнему президенту Башару Асаду. Иранский военный погиб 3 января 2020 года в Багдаде — по нему целенаправленно попал снаряд армии США, написали журналисты агентства BBC.

Тем временем Иран продолжает поддерживать войска России на войне с Украиной. В частности, из этой страны регулярно прибывают грузовые самолеты, которые могут привозить российским войскам различные виды оружия. Ко всему, расследователи уверены, что за действиями палестинских террористов также стоят иранские политики, которые передали им снаряды, выпущенные в Северной Корее.

Напоминаем, 2 января в столице Ливана Бейрут прогремел взрыв, в результате которого погиб один из руководителей террористической организации ХАМАС. По предварительной информации, он и еще несколько деятелей из Газы подорвались после прилета беспилотника неизвестного происхождения. В то же время с первых дней войны ХАМАС и Израиля в сторону израильтян регулярно летят крылатые ракеты, запущенные боевиками Хезболлы.