Эмбарго на украинскую агропродукцию будет действовать бессрочно, — министр сельхозпрода Польши

Новоназначенный чиновник предостерег, что всегда реализует то, что обещает. По его словам, переговоры с митингующими важны для наработки лучших решений.

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Министр сельского хозяйства Чеслав Секерский отметил, что границы с Украиной не откроют до момента отмены эмбарго. Об этом он заявил 4 января в собственном аккаунте соцсети Х.

"Границы не будут открыты, эмбарго на украинские продукты является бессрочным — до его отмены", — подчеркнул министр.

По его словам, переговоры с фермерами-митингующими важны для наработки лучших решений, "однако юридическое закрепление любых требований требует времени".

Однако при этом Секерский предостерег: нет оснований считать, что то, что он пообещал, не будет реализовано.

Позиция нового польского правительства

Позицию нового правительства Польши относительно требований местных фермеров озвучил заместитель министра сельского хозяйства Польши Михал Колодзейчак, который считает, что для украинской агропродукции должен быть введен переходный период около 20-25 лет.

"Речь идет о сохранении сельскохозяйственного налога на уровне 2023 года. Он повысился — зависит от цены на рожь. Здесь подготовлены изменения в Закон, которые должен принять Сейм. Те органы местного самоуправления, которые согласятся применять налоговые льготы, получат государственную компенсацию", — заверил Колодзейчак.

В четверг, 4 января, стало известно, что правительство Дональда Туска в Польше не может себе позволить в начале своей работы силовым путем прекращать протесты и блокирование дорог местными фермерами. Это повлечет негативное влияние на местных выборах и на выборах в Европейский парламент, которые состоятся в этом году.

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