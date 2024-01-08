В США нашли часть самолета, которая внезапно оторвалась во время полета (видео)

По данным журналистов, самолет Boeing 737 Max 9 совершил благополучную аварийную посадку в Портленде даже без важной запчасти.

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Часть, оторвавшаяся от самолета Alaska Airlines во время полета, была обнаружена во дворе американского учителя по имени Боб. Об этом пишет BBC.

Власти проводили поиск детали в Портленде, где экстренно сел самолет.

По словам следователей, авиакомпания Alaska Airlines ввела ограничения на полет самолета Boeing, потерпевшего взрыв в воздухе, после предупреждений о повышенном давлении за несколько дней до пятничного инцидента.

Отметим, что, потеряв часть фюзеляжа, самолет Boeing 737 Max 9 совершил благополучную аварийную посадку в Портленде. На борту рейса в Онтарио, штат Калифорния, находились 177 пассажиров и членов экипажа.

В США во время полета у самолета оторвалась часть фюзеляжа

В США пассажирский самолет совершил экстренную посадку в Портленде из-за разгерметизации салона. Во время полета часть фюзеляжа вылетела вместе с иллюминатором.

Одна из пассажирок рассказала журналистам, что во время полета проснулась от громкого звука, после чего увидела большую дыру в стене самолета. На месте у окна, где вылетела часть фюзеляжа, никто не сидел. Самолет был сертифицирован и начал осуществлять коммерческие полеты в ноябре. С тех пор он совершил 145 полетов. Сейчас проводится расследование и устанавливаются причины инцидента.

Напомним, недавно журналисты сообщали, что в одном из аэропортов США мужчина залез в двигатель самолета и погиб. Инцидент произошел в штате Юта. Известно, что мужчине было 30 лет.

Также 2 января в Японии загорелся самолет, на борту которого находилось 400 пассажиров. После совершения аварийной посадки спасатели начали тушить пожар и спасать людей.