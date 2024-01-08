У США знайшли частину літака, яка раптово відірвалася під час польоту (відео)

За даними журналістів, літак Boeing 737 Max 9 здійснив благополучну аварійну посадку в Портленді навіть без важливої запчастини.

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Частину, що відірвалася від літака Alaska Airlines під час польоту, було виявлено у дворі американського вчителя на ім'я Боб. Про це пише BBC.

Влада проводила пошук деталі в Портленді, де екстрено сів літак.

За словами слідчих, авіакомпанія Alaska Airlines ввела обмеження на політ літака Boeing, який зазнав вибуху в повітрі, після попереджень про підвищений тиск за кілька днів до п'ятничного інциденту.

Зазначимо, що, втративши частину фюзеляжу, літак Boeing 737 Max 9 здійснив благополучну аварійну посадку в Портленді. На борту рейсу в Онтаріо, штат Каліфорнія, перебували 177 пасажирів і членів екіпажу.

У США під час польоту в літака відірвалася частина фюзеляжу

У США пасажирський літак здійснив екстрену посадку в Портленді через розгерметизацію салону. Під час польоту частина фюзеляжу вилетіла разом з ілюмінатором.

Одна з пасажирок розповіла журналістам, що під час польоту прокинулася від гучного звуку, після чого побачила велику дірку в стіні літака. На місці біля вікна, де вилетіла частина фюзеляжу, ніхто не сидів. Літак був сертифікований і почав здійснювати комерційні польоти в листопаді. Відтоді він здійснив 145 польотів. Наразі проводиться розслідування та встановлюються причини інциденту.

Нагадаємо, нещодавно журналісти повідомляли, що в одному з аеропортів США чоловік заліз у двигун літака і загинув. Інцидент стався в штаті Юта. Відомо, що чоловікові було 30 років.

Також 2 січня в Японії загорівся літак, на борту якого перебувало 400 пасажирів. Після аварійної посадки рятувальники почали гасити пожежу і рятувати людей.