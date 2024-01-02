Припускають зіткнення: у Токіо загорівся авіалайнер з 400 пасажирами (відео)

Рятувальники вивели пасажирів та екіпаж з літака, повністю охопленого вогнем. Деякі члени екіпажу іншого повітряного судна вважаються зниклими безвісти.

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У порту Токіо загорівся літак, який йшов на посадку з 400 пасажирами на борту. Пілоти зуміли приземлитись, після чого спеціальні служби кинулись гасити займання та рятувати людей. Про деталі інцидент розповіли на порталі інформаційного агентства NHK WORLD News.

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Перші повідомлення про надзвичайну подію в аеропорту Ханеда в Токіо опублікували об 11:16 (за Києвом). Вказували, що загорівся літак рейсу 516 компанії Japan Airlines. Літак здійснював внутрішній рейс. Повітряне судно Airbas A350 злетіло на острові Хокайдо (аеропорт Тітосе) в Токіо.

За попередніми даними, під час заходу на посадку сталось зіткнення з літаком берегової охорони, написали журналісти.

Літак зумів приземлитись, після чого рятувальники почали гасити вогонь та рятувати людей.

На відео, знятому свідками і опублікованими у соцмережі X, можна побачити момент приземлення. Літак прямував по літній смузі, при цьому його нижня частина була охоплена вогнем.

На кадрах, зняти з іншого ракурсу, видно пошкоджений хвіст літака з потрощеною обшивкою. Рятувальники поливають повітряне судно водою, щоб загасити полум'я.

Також опублікували запис, на якому вогонь повністю обхопив повітряне судно. Зокрема, полум'я палає всередині салону, де мали б сидіти пасажири.

На схемі, опублікованій у дописі X порталу Flightradar24, показали схему заходу літака на посадку. Вказали, що орієнтовний час інциденту 8:47 (за часом UTC), а бортовий номер повітряного судна — 538.

Літак, який загорівся у Токіо 2 січня Фото: Flight Radar 24

Об 11:53 представник Japan Airlines заявив, що з літака вдалось евакуювати 379 пасажирів та екіпаж літака, повідомили в агентстві NHK WORLD News. Чи отримали люди поранення, поки що не відомо. Тим часом у агентстві Sky News розповіли про долю екіпажу літака берегової охорони. Вказали, що "п'ятеро з шести членів екіпажу вважаються зниклими безвісти".

Зазначимо, раніше Фокус писав про займання на літаках, які останнім часом відбувались у світі. Наприклад, восени в Італії загорівся військовий літак, який готувався до показових виступів. Внаслідок надзвичайної ситуації уламок влучив у машину, де перебувала сім'я італійців. ЗМІ повідомили, що двоє дітей загинули.

Крім того, у Росії почастішали інциденти з літаками внаслідок накладання санкцій через вторгнення в Україну. У зв'язку з цим 7 грудня у Бурятії загорівся вантажний літак, 8 грудня — пасажирський запалав під Новосибірськом.