Голлівудський актор загинув в авіакатастрофі разом із двома доньками

Літак, у якому летів Крістофер Олівер і його діти, вдарився носом об воду і почав тонути. Коли на місце прибули рятувальники, судно вже пішло під воду. Ніхто на борту не вижив.

51-річний голлівудський актор Крістіан Олівер, зірка фільмів "Спіді-гонщик", "Поворот не туди: Спадщина", "Мушкетери", загинув в авіакатастрофі у Карибському морі разом із пілотом літака Робертом Саксом і своїми доньками Мадітою та Аннік. Дівчаткам було 10 і 12 років, повідомляє Searchlight,.

Трагедія сталася 4 січня близько полудня у водах Бекії, яка є частиною острова Сент-Вінсент. За місцевими даними, він прибув із доньками на Кариби 26 грудня, а 4 січня повертався до США на приватному літаку.

За словами влади, група прямувала до Сент-Люсії, коли сталася катастрофа. Через кілька миттєвостей після зльоту з аеропорту імені Дж. Ф. Мітчелла в Бекії в одномоторного літака виникли невстановлені труднощі.

Журналісти дізналися, що Сакс зв'язався з вишкою по рації незабаром після зльоту, щоб сказати їм, що у нього проблеми і він повертає назад. Це було останнє спілкування.

Жителі Ла-Помпе, на південному сході Бекії, занепокоїлися, коли почули звуки, які виходили з двигуна знайомого літака, що свідчили про те, що щось не так, і незабаром після цього літак помітили, як він падав у море біля Пті-Невіса, прилеглого рифа.

Разом із Крістофером загинули його доньки Мадіта та Аннік Фото: Getty

В інтерв'ю місцевому ЗМІ місцевий рибалка розкритикував реакцію берегової охорони на трагедію.

"Ми пояснили їм, що зараз почався приплив, тому, якщо ви залишите його (уламки) там, існує ймовірність того, що ми більше не знайдемо літак, і він піде", — сказав він.

Чоловік додав, що траєкторія припливу винесла б літак у відкрите море. Використовуючи мотузки і буй, щоб відзначити місце, рибалки прийняли рішення витягнути тіла самостійно.

Інший чиновник сказав виданню, що берегова охорона мала тримати персонал у цьому районі доти, доки уламки не будуть повністю відновлені.

Місцеві рибалки та плавці-аматори, які перебували в цьому районі, допомогли в початкових пошуках, йдеться в заяві поліції. Передбачається, що глибина води становить близько 20 метрів. Дайвери Шамдел Генсон і Маклін Снагг виявили чотири тіла. Інші жителі ферми Пейджет, населеного пункту, розташованого найближче до місця аварії, допомогли охороняти трупи, поки приїхала берегова охорона, яка відправила загиблих на материк.

Крістіан Олівер — німецький актор. Його справжнє прізвище Клепсер. Олівер народився в Целле і виріс у Франкфурті-на-Майні. Він переїхав до США, щоб працювати моделлю, а потім брав уроки акторської майстерності в Нью-Йорку і Лос-Анджелесі. З 2002 по 2004 рік Олівер знявся у 28 епізодах німецького бойовика Спецзагін "Кобра 11".

Серед його перших ролей у США була багаторічна участь у фільмі "Врятовані дзвінком: Новий клас" 1995 року. Він також з'явився як персонаж у популярній відеогрі Medal of Honor: Beyond and Beyond.

Після виходу 2008 року стрічки "Спіді-гонщик", в якому він зіграв одного з антагоністів, Снейка Ойлера, Крістіан розповів про те, що нарешті зможе дозволити собі Harley-Davidson, і приблизно в той самий час купив Buick Centurion 1972 року.

"Вони були частиною моєї американської мрії, того, що ми, європейці, і те, що я уявляв собі в дитинстві: величезні відкриті простори і свобода. І ось що ця прекрасна машина досі означає для мене", — говорив він.

За свою кар'єру Олівер знявся також у фільмі "Валькірія" і в останній частині франшизи "Індіана Джонс".

Останньою роботою актора став фільм "Назавжди тримай свій світ", який він також продюсував. Останні сцени картини були відзняті тільки 20 грудня.

За два дні до своєї смерті Олівер опублікував фотографію пляжу в тропіках.

"Нехай править любов. Бажаю всім вам усього найкращого у 2024 році", — свідчив підпис.

Колишня дружина Олівера, Джессіка Муроз, раніше працювала репортеркою про шоу-бізнес у Лос-Анджелесі в німецьких ЗМІ. Актор подав із нею на розлучення в грудні 2021 року.

Раніше Фокус писав, що наприкінці грудня 2023 року помер актор Камар де лос Рейес, актор, який зіграв харизматичного лиходія в Call Of Duty. Йому було 56 років.