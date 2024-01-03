У США чоловік заліз у двигун літака та загинув, — ЗМІ (відео)

Журналісти пишуть, що наразі правоохоронці встановлюють причини смерті чоловіка, також буде проведена токсикологічна експертиза.

Related video

В Америці поліція розслідує загадкову смерть в аеропорті штату Юта. 30-річний чоловік заліз у двигун літака та загинув. Про це пише CNN.

Інцидент стався пізно ввечері 1 січня у міжнародному аеропорті Солт-Лейк-Сіті. На охоронювану територію чоловік потрапив через аварійний вихід з термінала. Журналісти пишуть, що літак стояв у кінці злітно-посадкової смуги та працівники проводили роботи з видалення льоду. Чоловік побіг до літака та заліз у двигун.

Знайшли потерпілого рятувальники. Зазначається, що він був без свідомості та його не змогли реанімувати. Також встановлюється, що саме стало причиною смерті.

У поліції розповідають, що загиблим виявився мешканець Парк-Сіті, при ньому також був посадковий талон на рейс до Денвера.

Важливо

У шасі літака знайшли ледве живого чоловіка, який прилетів з Алжиру до Парижа, – ЗМІ

Чоловіка, який прямував до літака, бачив один із пілотів. Через декілька хвилин правоохоронці знайшли речі загиблого, у тому числі одяг та взуття, якій той залишив на злітно-посадковій смузі.

Близько через 10 хвилин після початку пошуків диспетчери аеропорту повідомили, що чоловік знаходиться на одному з майданчиків, де заліз під літак. Тоді поліція попросила авіадиспетчерів наказати пілоту зупинити двигуни літака.

Чоловіка витягнули, однак він загинув на місці події. Наразі встановлюються причини смерті, також буде проведена токсикологічна експертиза. Розслідуванням займається місцева поліція.

Нагадаємо, у Токіо 2 січня загорівся авіалайнер із 400 пасажирами, який ішов на посадку. Після того, як пілоти приземлилися, рятувальники взялися гасити пожежу та рятувати людей. Полум’я охопило салон літака, у якому б мали сидіти пасажири.

Також нещодавно іноземні медіа розповідали історію 16-річної дівчини, яка вижили в авіакатастрофі, однак її роздавив пожежний автомобіль.