Мощный торнадо обрушился на США: есть жертвы, десятки тысяч людей без света (фото)

Больше всего пострадали города Марианна, Панама-Сити и Форт-Лодердейл. Как минимум 87 тысяч человек остаются без электроэнергии.

Related video

Разрушительные торнадо пронеслись по восточному побережью США в первые дни 2024 года. Об этом пишет New York Post.

Как сообщает издание, погибло по меньшей мере 4 человека, более 87 тысяч потребителей остались без электричества. Больше всего пострадали города Марианна, Панама-Сити и Форт-Лодердейл. Здесь торнадо задел конструкции, линии электропередач и морские суда.

В настоящее время власти наиболее пострадавшего Форт-Лодердейла рассказывают, что в результате стихии пострадавших нет, а ущерб незначительный. Одновременно, как пишет New York Post, в сети появляются фото и видео стихийного бедствия, разрушающего все на своем пути. Очевидцы наблюдали воронкообразные облака, водяные смерчи и разрушительные порывы ветра.

Синоптики прогнозируют, что в ближайшие дни погодные условия во Флориде ухудшатся. Ожидается еще один мощный шторм, который движется к восточной части страны. Как отмечают специалисты, суровая погода в Южной Флориде связана с сильной зимней штормовой системой и связанным с ней холодным фронтом, который ранее прошел через регион залива Тампа, вызвав продолжительные проливные дожди.

Непогода бурлит и в других штатах

В районе Саншайн в спасательные службы поступали сообщения о плохой погоде, воронкообразных облаках, затоплениях и разрушительных порывах ветра.

В Майами торнадо зафиксировали вблизи Федеральной трассы. Сильнейший грозовой порыв ветра, о котором сообщалось, – у острова Пайн (штат Аризона). Его скорость достигала 52 мили в час.

На северо-востоке США тот же зимний шторм вызвал обильные снегопады, при этом в некоторых частях Новой Англии ожидается скопление снега высотой 6-12 дюймов. Жителям настоятельно рекомендуют быть в курсе обновлений погоды и принимать необходимые меры предосторожности, поскольку погода продолжает динамично меняться.

Важно

Мощное землетрясение в Японии: власти призвали жителей немедленно эвакуироваться (карта)

Напомним, 1 января Фокус сообщал о том, что в Японии объявлено предупреждение о цунами. Эпицентр землетрясения зафиксирован в море на севере центральной части Японии.