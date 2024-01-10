"Сидим без тепла": жители Подмосковья попросили Путина о помощи из-за ледяных стен (видео)

По словам жителей Московской области, местные власти продолжают врать о ситуации в регионе, ведь температура воздуха в квартирах слишком низкая. В тех домах, где отопление включили, массово прорвало трубы и с потолка льется кипяток.

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В Московской области продолжают фиксировать проблемы с отоплением, из-за чего жители вынуждены сидеть в холодных домах и квартирах. Об этом сообщает местное медиа Astra.

На опубликованных кадрах можно увидеть жителей города Химки, которые решили записать обращение к президенту России Владимиру путину. Они заявили, что в квартирах уже несколько дней не более 10 градусов тепла.

"Третьи сутки мы сидим без тепла и горячей воды в тот момент, когда глава города Волошин Дмитрий Владимирович рапортует вам и жителям, что тепло поступает в каждый дом. В наших квартирах не более 10 градусов тепла. В доме рвет трубы и нарушена работа электричества из-за множества включенных обогревателей", — говорят местные жители.

Они потребовали не только решить проблему, но и пересчитать коммунальные платежки за последние два месяца.

По данным медиа Astra, без тепла и воды в Химках остаются 215 многоквартирных домов, а также 17 детских садов, 8 школ, 4 поликлиники и больница.

Telegram-канал Readovka также пишет, что без отопления остались десятки улиц в Новых Химках.

"Обесточивание задело не только жилые дома, но и поликлинику, несколько школ, лицеи и торговый центр. При этом когда коммуникации будут восстановлены — неизвестно", — говорится в сообщении.

Спустя несколько часов появилось сообщение о том, что подача электроэнергии после аварии якобы была восстановлена, однако возвращение отопления еще придется подождать.

А вот в подмосковном Подольске отопление вернули, однако это привело к новым проблемам. На опубликованных роликах можно увидеть, что в нескольких домах прорвало трубы и кипяток начал литься с потолка. В подъездах настолько жарко, что теперь можно париться.

"Вода наконец пошла по трубам — сотрудники ЖКХ были настолько щедры, что из-за разности температур коммуникации не выдержали. В итоге жители нескольких домов встретили утро не с чашечкой ароматного кофе, а с тазиком бодрящего кипятка, вооружившись тряпками", — говорится в сообщении.

Тем временем жители продолжают делиться роликами, на которых видно, что стены в квартирах покрываются льдом из-за отсутствия отопления и сильного мороза на улице.

К слову, вопрос с отоплением в российском Подмосковье взял под свой контроль лично президент Владимир Путин, о чем заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков в комментарии "РИА Новости", но жалобы от жителей продолжают поступать.

"Работа эта продолжается, в экстренном режиме все службы заняты, работают и днем, и ночью. Будем надеяться, что в самое ближайшее время удастся с этой ситуацией справиться и вернуть электричество и, главное, тепло людям", — сказал представитель Кремля.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, передает "RT", что восстановительные работы продолжаются, а в городе Климовск будут капитально ремонтировать жилые дома, которые пострадали от инцидента.

"Программу уже подготовили. В первую очередь Фонд капремонта займется инженерными коммуникациями и подвалами. Все батареи, которые в квартирах пришлось вырезать, установят бесплатно. В платежке за январь платы за отопление не будет, электричество будет считаться по декабрьскому платежу", — говорится в сообщении.

Напомним, 9 января сообщалось, что в Подмосковье в санатории замерзают раненные военные, которые прибыли туда на лечение. В палатах не более 10 градусов тепла. По информации медиа, без тепла остаются десяти тысяч жителей в разных населенных пунктах. Некоторые из жителей жалуются, что власть никак не реагирует на жалобы и ситуацию.

8 января сообщалось, что жители Подмосковья также вынуждены эвакуироваться из своих домов из-за морозов. Губернатор региона Андрей Воробьев практически неделю никак не комментировал инцидент, а потом вовсе закрыл комментарии в соцсетях.