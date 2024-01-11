В столице Латвии национализируют "Дом Москвы", — СМИ

Журналисты пишут, что до 31 марта в Риге должны решить дальнейшую судьбу здания. Вероятно, что "Дом Москвы" выставят на аукцион.

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11 января Сейм Латвии принял решение о национализации "Дома Москвы" в Риге. Об этом сообщает издание Delfi.

За такое решение проголосовали 70 депутатов, а не поддержали национализацию "Дома Москвы" 11 депутатов.

Соответствующий законопроект на рассмотрение инициировала Комиссия Сейма по национальной безопасности. Одним из основных аргументов в пользу национализации было то, что в помещении здания проводят не культурные мероприятия, а политические. Отмечается, что это может угрожать национальной безопасности Латвии.

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Издание пишет, что право собственности на "Дом Москвы" принадлежит Департаменту собственности Москвы. В частности, исторически обязанность юридического представительства принадлежала АО Maskavas kultūras un biznesa centrs Maskavas nams. Сообщается, что с 10 марта 2020 года права принадлежат московскому предприятию "Московский центр международного сотрудничества", за которым закреплены имущественные права на неопределенное время.

Собственно, до 31 марта правительство Латвии должно решить дальнейшую судьбу помещения. Вероятно, что "Дом Москвы" выставят на аукцион. Содержание здания может стоить государству немалых средств, ведь нужно оплачивать коммунальные услуги и охрану.

Отметим, в августе прошлого года в представительстве Московского Центра международного сотрудничества сообщали, что со здания "Дом Москвы" демонтируют название. Там отметили, что выступают против войны и решение о демонтаже названия было принято единолично без согласования с владельцем здания.

Напомним, в августе по решению Высшего антикоррупционного суда в собственность государства перешло имущество олигарха Андрея Молчанова на сотни миллионов гривен. Речь идет об уставном капитале ООО "Аэрок", 24 объектах и деньгах на счетах.

Также в августе Украина национализировала имущество, которое принадлежало Минобороны Беларуси, а именно системы электрического авиационного пуска.