Было ваше — стало наше: Украина национализировала активы Минобороны Беларуси

В пресс-службе ВАКС проинформировали, что Украина осуществит национализацию систем электрического авиационного пуска.

Related video

Высший антикоррупционный суд Украины взыскал в доход государства имущество, которое принадлежало Министерству обороны Республики Беларусь. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Решение об этом было принято 21 августа.

"Коллегия судей Высшего антикоррупционного суда удовлетворила иск Министерства юстиции Украины к Министерству обороны Республики Беларусь и применила санкцию", — отмечается в сообщении.

Важно

Большая конфискация. Что ждет российские и белорусские активы в Украине

Отмечается, что Украина национализирует системы электрического авиационного пуска.

К слову, 16 августа глава департамента санкционной политики Минюста Инна Богатых сообщила, что ведомство подало иски в Высший антикорупционный суд по поводу национализации имущества Министерства обороны Беларуси и российской грузовой компании "Волга-Днепр".

Украинская сторона хотела взыскать активы:

с группы компаний "Волга-Днепр" (РФ);

с Министерства обороны Республики Беларусь.

По словам Богатых, "Волга-Днепр" — одна из крупнейших логистических компаний России в сфере транспортных авиаперевозок с предприятиями во многих странах Европы. Поэтому иск против этой компании важен с точки зрения международной конфискации.

"Потому что в Канаде аналогичная процедура начата в отношении самолета "Руслан", который принадлежит этой же компании и сейчас арестован Канадой и должен быть конфискован в пользу Украины. Еще несколько самолетов этой компании "заморожены" Германией. Это — сотни миллионов долларов", — отметила Инна Богатых.

Важно

Российские миллиарды. Почему пробуксовывает конфискация активов РФ в Украине

Тем временем государства мира в ответ на преступления России в Украине вводят санкции против россиян. Так, 1 августа 2023 года в Чешской Республике Управление финансового анализа заблокировало счета компаний и арестовало активы приближенного к Кремлю олигарха Владимира Евтушенкова на 100 миллионов крон (163 млн гривен).

Также напомним, что 20 марта 2023 года Высший антикоррупционный суд одобрил конфискацию активов российского олигарха Аркадия Ротенберга, среди которых был киевский ТРЦ Ocean Plaza.