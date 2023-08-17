Большое дело: Украина впервые в суде будет решать вопрос национализации активов Беларуси

Как объяснила глава департамента санкционной политики Минюста Инна Богатых, иски важны для Украины с точки зрения международной конфискации.

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Министерство юстиции Украины планирует добиться национализации имущества Министерства обороны Беларуси и российской грузовой компании "Волга-Днепр". Иски уже находятся в Высшем антикоррупционном суде, сообщила 16 августа 2023 года глава департамента санкционной политики Минюста Инна Богатых.

По ее словам, ведомство требует применить санкции в виде взыскания активов:

с группы компаний "Волга-Днепр" (РФ);

с Министерства обороны Республики Беларусь.

Так, государство планирует национализировать шесть авиационных двигателей типа Д-18Т серии 3 для самолетов АН-124-100 "Руслан", которыми владеет российская компания

. Также под национализацию может попасть один авиационный двигатель и воздушный стартер, которые принадлежат Минобороны Беларуси.

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Инна Богатых говорит, что "Волга-Днепр" — одна из крупнейших логистических компаний России в сфере транспортных авиаперевозок. У нее есть предприятия и активы не только в Украине, но и во многих других странах мира. Поэтому иск против этой компании важен с точки зрения международной конфискации.

"Потому что в Канаде аналогичная процедура начата в отношении самолета "Руслан", который принадлежит этой же компании и сейчас арестован Канадой и должен быть конфискован в пользу Украины. Еще несколько самолетов этой компании "заморожены" Германией. Это — сотни миллионов долларов", — рассказала она.

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Ответчиками в этом иске являются нидерландская Volga-Dnepr Logistics BV, московское ООО "Волга-Днепр-Москва" и ООО "Авиакомпания Волга-Днепр" из Ульяновска.

Напомним, государства мира в ответ на агрессию РФ против Украины вводят санкции против россиян. Например, в первый день августа 2023 года в Чешской Республике Управление финансового анализа заблокировало счета компаний и арестовало активы приближенного к Кремлю олигарха Владимира Евтушенкова на сто миллионов крон (163 млн гривен).

Также Фокус рассказывал, что лидеры Европейского Союза предупредили Еврокомиссию, что согласны с передачей н арестованных активов России Украине, но при условии юридического обоснования. Так, они предлагают ввести налог на непредвиденные доходы для частных фирм, которые владеют замороженными российскими активами.