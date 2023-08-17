Велика справа: Україна вперше в суді вирішуватиме питання націоналізації активів Білорусі

Як пояснила глава департаменту санкційної політики Мін'юсту Інна Богатих, позови важливі для України з погляду міжнародної конфіскації.

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Міністерство юстиції України планує домогтися націоналізації майна Міністерства оборони Білорусі та російської вантажної компанії "Волга-Дніпро". Позови вже перебувають у Вищому антикорупційному суді, повідомила 16 серпня 2023 року голова департаменту санкційної політики Мін'юсту Інна Богатих.

За її словами, відомство вимагає застосувати санкції у вигляді стягнення активів:

з групи компаній "Волга-Дніпро" (РФ);

з Міністерства оборони Республіки Білорусь.

Так, держава планує націоналізувати шість авіаційних двигунів типу Д-18Т серії 3 для літаків АН-124-100 "Руслан", якими володіє російська компанія

. Також під націоналізацію може потрапити один авіаційний двигун і повітряний стартер, які належать Міноборони Білорусі.

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Інна Богатих каже, що "Волга-Дніпро" — одна з найбільших логістичних компаній Росії у сфері транспортних авіаперевезень. У неї є підприємства й активи не тільки в Україні, а й у багатьох інших країнах світу. Тому позов проти цієї компанії важливий з точки зору міжнародної конфіскації.

"Тому що в Канаді аналогічну процедуру розпочато щодо літака "Руслан", який належить цій самій компанії і зараз заарештований Канадою і має бути конфіскований на користь України. Ще кілька літаків цієї компанії "заморожені" Німеччиною. Це — сотні мільйонів доларів", — розповіла вона.

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Відповідачами в цьому позові є нідерландська Volga-Dnepr Logistics B.V., московське ТОВ "Волга-Дніпро-Москва" і ТОВ "Авіакомпанія Волга-Дніпро" з Ульяновська.

Нагадаємо, держави світу у відповідь на агресію РФ проти України вводять санкції проти росіян. Наприклад, у перший день серпня 2023 року в Чеській Республіці Управління фінансового аналізу заблокувало рахунки компаній і заарештувало активи наближеного до Кремля олігарха Володимира Євтушенкова на сто мільйонів крон (163 млн гривень).

Також Фокус розповідав, що лідери Європейського Союзу попередили Єврокомісію, що згодні з передачею заарештованих активів Росії Україні, але за умови юридичного обґрунтування. Так, вони пропонують ввести податок на непередбачені доходи для приватних фірм, які володіють замороженими російськими активами.