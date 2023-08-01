Пов'язаний із Путіним: у Чехії заарештували активи російського олігарха

Компанії російського мільярдера Володимира Євтушенка виробляють та постачають системи озброєння для ЗС РФ. Майно олігарха в Карлових Варах оцінюється у понад 800 млн гривень.

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У Чеській Республіці Управління фінансового аналізу застосувало санкції проти російського олігарха Володимира Євтушенка, який володіє нерухомістю в Чехії. Держава заблокувала рахунки компаній Володимира Євтушенка, який має тісні зв'язки з главою Кремля Володимиром Путіним, і заарештувала активи на сто мільйонів крон (163 млн гривень), повідомляє ct24.ceskatelevize.

Російський мільярдер Володимир Євтушенко має тісні зв'язки із президентом РФ. У Чехії він контролює компанію з виробництва електричних компонентів та володіє готелями. У Росії його компанії виробляють та постачають системи озброєння для ЗС Росії. Чехія наприкінці червня включила до списку санкцій Євтушенка.

За інформацією видання, його майно в Карлових Варах оцінюється у понад півмільярда крон (понад 800 млн грн). Євтушенко володіє п'ятизірковим готелем Savoy Westend у Карлових Варах. У минулі роки там мешкали важливі російські політики, бізнесмени, представники шоу-бізнесу. В даний час готель працює в обмеженому режимі. За словами керівництва, є ризик, що працівники втратить роботу.

На думку представника української громади Карлових Вар Олександра Домбровського, якщо хтось спонсорує війну або заробляє гроші на війні, то держава має бути жорсткою у своїй позиції і не повинна відступати від санкцій.

Нагадаємо, 29 липня Фокус повідомляв, чому західні банки закривають рахунки громадянам РФ. Країни Заходу у відповідь на агресію проти України застосовують до Росії санкції, в тому числі і фінансовий сектор.

Окрім цього, в ЄС схвалили санкції проти Білорусі. Країни Євросоюзу не знімуть обмеження із білоруських калійних добрив. Новий пакет санкцій, який можуть оголосити вже у серпні.