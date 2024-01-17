Из Telegram исчезли каналы, освещавшие протесты в Башкирии, – росСМИ

По мнению российского журналиста Дмитрия Колезева, на примере событий в Башкортостане можно понять, как будет реагировать власть в случае более широких протестов в России.

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Из мессенджера Telegram исчезли каналы, освещавшие протесты в Башкортостане. Об этом пишет российское медиа The Moscow Times 17 января.

Сообщается, что в течение двух дней были заблокированы шесть Telegram-каналов, распространявших информацию о событиях в Башкирии. Так, из мессенджера пропали каналы "Куштау Байрам", RusNews, "Тот самый из Башкорт", "Ядерный муравей", "Как есть о Башкортостане" и "Ирандыкский сабантуй".

"Telegram-канал нашего издания заблокировали. Вероятно, он подвергся DDOS-атаке после освещения протестов в Баймаке", — заявили в RusNews.

Telegram-канал ASTRA подтвердил, что Telegram-каналы RusNews и "Куштау Байрам" были заблокированы. Авторы публикаци отметили, что второй канал вели соратники арестованного в Башкирии активиста Фаиля Алсынова.

Telegram заблокировал каналы, освещавшие протесты в Башкирии Фото: Скриншот Telegram заблокировал каналы, освещавшие протесты в Башкирии Фото: Скриншот

Позже в медиа сообщили, что RusNews был разблокирован.

Российское интернет-издание "Эхо" сообщило, что утром 17 января в башкирском Баймаке, в районе суда, стал пропадать интернет, а накануне были заблокированы Telegram-каналы, сообщающие о протестах.

В то же время СМИ отметили, что российские федеральные телеканалы в новостных сводках полностью проигнорировали события в Башкортостане.

Российский журналист Дмитрий Колезев также сообщил, что в Башкирии также были проблемы с доступом в WhatsApp.

"На примере этих событий можно, во-первых, видеть, как будет реагировать власть в случае более широких протестов в России: в том числе блокировать мессенджеры и телеграм-каналы, освещающие протесты или призывающие к ним (тут вопрос к Telegram, как именно это происходит)", — отметил Колезев.

Протесты в Башкирии: что известно

В понедельник, 15 января, в Башкортостане стартовала акция протеста. Жители города Баймак выступили в поддержку активиста Фаиля Алсынова. Люди собрались возле суда, где ему выносили приговор по делу о "разжигании межнациональной розни".

Протестующие требовали освобождения активиста и отставки главы Башкортостана Радия Хабирова. По данным СМИ, сотрудники ОМОН избивали протестующих дубинками, а те в ответ бросали в силовиков снег, перчатки и шапки.

Протесты в Башкирии

Напомним, 13 октября основатель Telegram сообщил, что его мессенджер не будет блокировать сообщения или каналы ХАМАС. Он заявил, что иногда информация, исходящая от ХАМАС, может быть полезной для спасения жизни людей.

Ранее, 28 сентября, председательница Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания Ольга Герасимьюк сообщила, что в Украине работают над вопросом регулирования мессенджера Telegram.