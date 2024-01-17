Мир должен подготовиться к болезни X, — глава ВОЗ в Давосе

Тедрос Гебреисус подчеркнул, что человечество должно встречать неизвестные болезни не просто подготовленным, а использовать систему раннего предупреждения.

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Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебреисус, обращаясь к делегатам Всемирного экономического форума в Давосе, призвал глобальный мир подготовиться к будущим неизвестным болезням. Об этом 17 января пишет The Guardian.

Глава ВОЗ подчеркнул, что термин так называемой болезни Х, о которой идет речь, не новый — международная организация использует его еще с 2018 года. Он поясняет это тем, что наряду с существующими известными вирусами MERS, Зика, Эбола всегда возможна вспышка некоей болезни Х. Первым таким потрясением для мира стал Covid, который вполне можно назвать первой болезнью Х.

"Лучше предвидеть то, что может произойти, потому что в нашей истории это случалось много раз. Мы не должны встречать события неподготовленными… Такая подготовка включает в себя систему раннего предупреждения, а также системы, которые могут масштабироваться, когда возникает острая необходимость в дополнительных медицинских помещениях и рабочей силе", — уточнил Гебреисус.

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И добавил, что некоторые говорят о возможной панике, однако, по мнению главы ВОЗ, это неверно. При этом Гебреисус уверяет, что ВОЗ готовилась к появлению вируса, подобного Covid, еще до пандемии 2020 года.

Covid-19 — что происходит сейчас

ВОЗ объявила пандемию Covid-19 в марте 2020 года. Официально она продолжалась до мая 2023 года. Однако в начале нынешнего года организация призвала всех к масочному режиму и соблюдению социальной дистанции из-за возможности повторения Covid-19. Это связано с тенденциями роста количества заболевших коронавирусом во многих странах.

В Украине некоторые карантинные меры по Covid-19 были отменены в течение 2023 года, хотя в целом о нем забыли 24 февраля 2022 года.

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