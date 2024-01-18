Топ-менеджер "Энергоатома" отправился в отпуск за границу и не вернулся, — нардеп

Документ, который дает право на выезд из Украины, подписал глава "Энергоатома". Топ-менеджеру также выплатили заработную плату.

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Топ-менеджер "Энергоатома" Олег Бояринцев выехал за границу в отпуск и не вернулся. Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк и показал копии соответствующих документов.

Речь идет об исполнительном директоре по персоналу "Энергоатома" Олеге Бояринцеве. В январе 2023 года он получил разрешение на выезд за границу, в частности, топ-менеджер собирался провести отпуск в Польше. После отпуска на работу он так и не вернулся.

"Очередной зашквар "Энергоатома". На этот раз помогли вывезти во время войны заграницу своего менеджера и экс-помощника Деркача. Президент "Энергоатома" Петр Котин подписал 2-недельный отпуск исполнительному директору по персоналу компании. С "правом выезда за границу", на что сам Котин вообще-то права не имеет", — написал Железняк.

Он добавил, что Бояринцев, находясь в отпуске, написал заявление на увольнение, и "Энергоатом" уволил его 15 февраля.

"Еще и компенсацию выплатили за отпуск. В Украину он до сих пор не вернулся и, говорят, что и не собирается. Вот такой "Шлях" от "Энергоатома", или программа защиты свидетелей", — прокомментировал нардеп.

Напомним, что в Винницкой области пограничники разоблачили 10 "уклонистов" из разных областей Украины, которые хотели незаконно выехать за границу на лодке. За такое путешествие мужчины призывного возраста должны были заплатить 5 тысяч долларов с человека. Их задержали на берегу реки Днестр.

27 декабря сообщалось о задержании 16 мужчин, которые пытались незаконно выехать из Украины в Словакию. Они пытались убежать, разбившись на группы и поодиночке.