"Оправдывал российскую агрессию": Эстония депортирует из страны российского митрополита

В полиции пришли к выводу, что публичные заявления митрополита влияют на внутреннюю безопасность Эстонии и отметили, что решение по Решетникову касается исключительно его поведения и не имеет никакого отношения к Эстонской православной церкви.

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Эстония не продлила вид на жительство и вынуждает главу русской церкви Московского патриархата Евгения покинуть страну до 6 февраля. Об этом пишет эстонское издание news.err.ee.

Министр внутренних дел считает, что деятельность Евгения представляет угрозу национальной безопасности.

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"Эстония решила отказать митрополиту Евгению или Валерию Решетникову в продлении вида на жительство, потому что его публичные действия и заявления поддерживают агрессора, и он не изменил своего поведения, несмотря на предыдущие предупреждения", — сказал Индрек Ару, руководитель пограничного бюро префектуры Север PPA.

Отмечается, что ранее с Евгением уже имели разговор представители МВД и объясняли ему, чтобы перестал в своих заявлениях оправдывать кремлевский режим и военные действия России.

"Несмотря на предыдущие предупреждения, Решетников не изменил своего поведения, которое признано несовместимым с ценностями и правовой средой Эстонии. Поэтому действия Решетникова представляют угрозу безопасности", — сообщили в ведомстве.

Вид на жительство Решетникова заканчивается 6 февраля. Он имел вид на жительство в Эстонии в течение четырех лет. Последний раз ему продлевали краткосрочное разрешение два года назад.

В полиции также рассматривали запрос в отношении Решетникова и пришли к выводу, что его публичные заявления влияют на внутреннюю безопасность Эстонии. Служба внутренней безопасности Эстонии также внесла свой вклад.

"ИСС констатирует, что Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, как предстоятель Русской православной церкви, последовательно оправдывал и поддерживал кровавую агрессию кремлевского режима против Украины. Действия как Московского патриарха, так и митрополита Евгения способствовали политике безопасности России в Эстонии", — говорится в сообщении.

В Эстонии подчеркнули, что решение не продлевать вид на жительство Решетникова касается исключительно его поведения и не имеет никакого отношения к Эстонской православной церкви Московского патриархата или ее верующим.

Напомним, что после 24 февраля в Польшу из Украины выехали 80 тысяч мужчин призывного возраста. Пограничники республики уже выдворили нескольких украинцев.

Ранее сообщалось, что у Зеленского анонсировали экстрадицию уклонистов от мобилизации. Для этого необходимо, чтобы в Украине было открыто уголовное производство, а лицо приобрело статус подозреваемого в совершении правонарушения.