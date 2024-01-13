"Выбежал в одних трусах": россиянина Каткова выслали из Латвии из-за подозрений в шпионаже (видео)

Борис Катков уверен, что причиной его депортации послужила культурная деятельность, но в МВД Латвии заявили, что россиянин был внесен в "черный список" из-за угрозы нацбезопаности страны.

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Латвия выслала главу Латвийско-Российской ассоциации сотрудничества Бориса Каткова из-за длительной и систематической работы в пользу России. Об этом сообщило медиа Delfi.

В среду, 10 января, Катков получил сообщение от Министерства внутренних дел Латвии с предписанием покинуть страну. Катков заявил, что хотел обжаловать это решение в положенных 30 дней, но уже утром 12 января к нему приехали пограничники, дали час на сборы, чтобы затем вывезти на границу. Мужчину встретили в Псковской области, но уже на КПП он заявил, что планирует жить и работать в Калининграде, который находится между Польшей и Литвой.

История с Борисом Катковым получила продолжение: находясь уже на территории РФ, выдворенный из Латвии россиянин дал интервью пропагандистскому медиа "Звезда" и заявил журналистам, что якобы власти страны не дали ему возможность спокойно выехать.

"Уже принял решение ехать по-человечески. Надо было мне закрыть организацию, на мне висят деньги. Ничего не дали. Хотя политики мне говорили: "месяц у тебя есть". Я на это и рассчитывал. А тут в трусах выбегаю, они (пограничники — ред.) стоят. Поэтому, конечно, неприятно", — сказал Катков.

Глава Латвийско-Российской ассоциации сотрудничества также высказал свою версию депортации из Латвии. Он считает, что причиной его высылки из страны стала культурная деятельность, связанная с Россией и пожаловался на то, что в стране якобы "притесняют русскоговорящих". Катков считает, сто спецслужбы Латвии могут мстить ему из-за того, что в свое время его организация направляла граждан этой страны на учебу в РФ, где многие и остались на постоянное место жительства.

А в посольстве России в Латвии уже заявили, что Катков — "пожилой человек, военный пенсионер, который жертвой показательной расправы зацикленных на русофобии политиков".

В свою очередь журналисты Delfi обратились за комментариями к представителям МВД Латвии. Представитель министерства Марис Зариньш дал пояснение, что "упомянутая персона — российский гражданин Борис Катков включен в "черный список" по инициативе Службы госбезопасности в связи с длительным и систематическим сотрудничеством в интересах Российской Федерации.

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Кто такой Борис Катков?

Борис Катков приехал в Латвию в 1966 году. Работал в Военном совете Цесиса, затем в Даугавпилсе, вышел в отставку в 1991 году в звании полковника. В 1998 году он получил латвийский паспорт как негражданин, а в 2000 году стал гражданином России. В Латвии о 82-летнего Каткова остались жена, дети и внуки.

Катков возглавил Латвийско-Российскую ассоциацию сотрудничества в 1999 году. В интервью Latvijas Avīze в 2012 году он утверждал, что это была идея госдумы РФ — создать такую организацию. Ассоциация устраивала в Латвии празднование 9 мая, дня России, печатала журнал "Корни".

Напомним, в конце апреля 2023 года финское издание Yle опубликовало материал о том, что десятки российских дипломатов в Северной Европе были шпионами. Около 40 кадровых офицеров ГРУ Генштаба ВС РФ и работники ФСБ собирали данные о военных объектах, робототехнике и киберугрозах. Шпионы занимали должности советников посольств или помощников военных атташе, выяснили журналисты.

А в начале февраля 2023 года власти Австрии выслали из страны четырех дипломатов РФ из-за подозрения в шпионаже. Двое дипломатов — сотрудники российского посольства, другие двое — представительства при учреждении ООН.