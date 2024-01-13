"Вибіг в одних трусах": росіянина Каткова вислали з Латвії через підозри у шпигунстві (відео)

Борис Катков упевнений, що причиною його депортації послужила культурна діяльність, але в МВС Латвії заявили, що росіянина внесли до "чорного списку" через загрозу нацбезпеці країни.

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Латвія вислала голову Латвійсько-Російської асоціації співробітництва Бориса Каткова через тривалу і систематичну роботу на користь Росії. Про це повідомило медіа Delfi.

У середу, 10 січня, Катков отримав повідомлення від Міністерства внутрішніх справ Латвії з приписом покинути країну. Катков заявив, що хотів оскаржити це рішення в належні 30 днів, але вже вранці 12 січня до нього приїхали прикордонники, дали годину на збори, щоб потім вивезти на кордон. Чоловіка зустріли в Псковській області, але вже на КПП він заявив, що планує жити і працювати в Калінінграді, який розташований між Польщею і Литвою.

Історія з Борисом Катковим дістала продовження: перебуваючи вже на території РФ, видворений із Латвії росіянин дав інтерв'ю пропагандистському медіа "Звезда" і заявив журналістам, що нібито влада країни не дала йому можливості спокійно виїхати.

"Уже прийняв рішення їхати по-людськи. Треба було мені закрити організацію, на мені висять гроші. Нічого не дали. Хоча політики мені говорили: "місяць у тебе є". Я на це і розраховував. А тут у трусах вибігаю, вони (прикордонники — ред.) стоять. Тому, звичайно, неприємно", — сказав Катков.

Глава Латвійсько-Російської асоціації співробітництва також висловив свою версію депортації з Латвії. Він вважає, що причиною його висилки з країни стала культурна діяльність, пов'язана з Росією, і поскаржився на те, що в країні нібито "утискають російськомовних". Катков вважає, що спецслужби Латвії можуть мститися йому через те, що свого часу його організація направляла громадян цієї країни на навчання в РФ, де багато хто й залишився на постійне місце проживання.

А в посольстві Росії в Латвії вже заявили, що Катков — "літня людина, військовий пенсіонер, який став жертвою показової розправи зациклених на русофобії політиків".

Зі свого боку журналісти Delfi звернулися за коментарями до представників МВС Латвії. Представник міністерства Маріс Заріньш дав пояснення, що "згадану персону — російського громадянина Бориса Каткова — занесено до "чорного списку" за ініціативою Служби держбезпеки у зв'язку з тривалою і систематичною співпрацею в інтересах Російської Федерації.

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Хто такий Борис Катков?

Борис Катков приїхав до Латвії 1966 року. Працював у Військовій раді Цесіса, потім у Даугавпілсі, вийшов у відставку 1991 року у званні полковника. У 1998 році він отримав латвійський паспорт як негромадянин, а у 2000 році став громадянином Росії. У Латвії у 82-річного Каткова залишилися дружина, діти та онуки.

Катков очолив Латвійсько-Російську асоціацію співробітництва 1999 року. В інтерв'ю Latvijas Avīze 2012 року він стверджував, що це була ідея держдуми РФ — створити таку організацію. Асоціація влаштовувала в Латвії святкування 9 травня, дня Росії, друкувала журнал "Корни".

Нагадаємо, наприкінці квітня 2023 року фінське видання Yle опублікувало матеріал про те, що десятки російських дипломатів у Північній Європі були шпигунами. Близько 40 кадрових офіцерів ГРУ Генштабу ЗС РФ і працівники ФСБ збирали дані про військові об'єкти, робототехніку та кіберзагрози. Шпигуни обіймали посади радників посольств або помічників військових аташе, з'ясували журналісти.

А на початку лютого 2023 року влада Австрії вислала з країни чотирьох дипломатів РФ через підозру у шпигунстві. Двоє дипломатів — співробітники російського посольства, інші двоє — представництва при установі ООН.