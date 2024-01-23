Российского комика убили на фестивале КВН в Сочи, — СМИ (фото)

По данным журналистов, комик Амиран Геворкян вел себя вызывающе и оскорблял мать своего знакомого, за что тот в ответ нанес ему удар по голове.

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В ходе проведения КВН-фестиваля в Сочи был убит юморист Амиран Геворкян. Актер получил серьезные повреждения в результате стычки возле отеля "Жемчужина". Об этом сообщает российский Тelegram-канал "Shot".

"Амирана Геворкяна убили во время фестиваля КВН в Сочи", — говорится в сообщении.

По данным источника, во время проведения фестиваля КВН в Сочи вспыхнула драка рядом с гостиницей "Жемчужина".

Как рассказали в сообщении, потасовка завязалась еще внутри отеля "Жемчужина" в баре "Лайнер". При этом погибший Амиран Геворкян и ударивший его Артур Расулов из Дагестана сидели за столом в одной компании и вместе выпивали.

"В какой-то момент у них вспыхнул конфликт, переросший в драку. На это отреагировала охрана фестиваля, которая вывела разгоряченных мужчин на улицу. Там Расулов ударил Геворкяна по голове, тот упал и получил тяжелые травмы. По словам друзей Расулова, Геворкян оскорбил его мать, и вообще в день трагедии вел себя вызывающе", — добавили в источнике.

В ходе столкновения Амиран Геворкян получил сильный удар по голове, что привело к серьезным травмам и, впоследствии, к его гибели.

"Амирана доставили в больницу, где у него диагностировали перелом свода и основания черепа, открытую черепно-мозновую травму, ушиб головного мозга тяжелой степени, эпидруальные гематомы слева и справа. Он впал в кому. Спустя два дня Геворкян скончался, не приходя в сознание", — добавили на канале.

Известно, что он играл за сочинскую команду КВН, однако на этом фестивале не выступал с ней, а был в качестве гостя.

Его противник в драке Артур Расулов был объявлен в розыск.

Пост об убийстве юмориста

Напомним, что осужденный житель Ростова-на-Дону, который воевал в Украине в составе ЧВК "Вагнер", вновь оказался в колонии строгого режима по обвинению в убийстве. Шесть лет назад его признали виновным в аналогичном преступлении.