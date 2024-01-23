Російського коміка вбили на фестивалі КВК у Сочі, — ЗМІ (фото)

За даними журналістів, комік Аміран Геворкян поводився зухвало і ображав матір свого знайомого, за що той у відповідь завдав йому удару по голові.

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Під час проведення КВК-фестивалю в Сочі було вбито гумориста Амірана Геворкяна. Актор зазнав серйозних ушкоджень унаслідок сутички біля готелю "Жемчужина". Про це повідомляє російський Тelegram-канал "Shot".

"Амірана Геворкяна вбили під час фестивалю КВК у Сочі", — ідеться в повідомленні.

За даними джерела, під час проведення фестивалю КВК у Сочі спалахнула бійка поруч із готелем "Жемчужина".

Як розповіли в повідомленні, бійка зав'язалася ще всередині готелю "Жемчужина" в барі "Лайнер". Водночас загиблий Аміран Геворкян і Артур Расулов із Дагестану, який ударив його, сиділи за столом в одній компанії і разом випивали.

"У якийсь момент у них спалахнув конфлікт, що переріс у бійку. На це відреагувала охорона фестивалю, яка вивела розпалених чоловіків на вулицю. Там Расулов ударив Геворкяна по голові, той упав і дістав важкі травми. За словами друзів Расулова, Геворкян образив його матір, і взагалі в день трагедії поводився зухвало", — додали в джерелі.

Під час зіткнення Аміран Геворкян отримав сильний удар по голові, що призвело до серйозних травм і, згодом, до його загибелі.

"Амірана доправили в лікарню, де в нього діагностували перелом склепіння та основи черепа, відкриту черепно-мозкову травму, забій головного мозку тяжкого ступеня, епідруальні гематоми зліва та справа. Він впав у кому. Через два дні Геворкян помер, не приходячи до тями", — додали на каналі.

Відомо, що він грав за сочинську команду КВК, проте на цьому фестивалі не виступав із нею, а був як гість.

Його противника в бійці Артура Расулова було оголошено в розшук.

Пост про вбивство гумориста

Нагадаємо, що засуджений мешканець Ростова-на-Дону, який воював в Україні у складі ПВК "Вагнер", знову опинився в колонії суворого режиму за звинуваченням у вбивстві. Шість років тому його визнали винним в аналогічному злочині.