Из российского бизнес-джета, разбившегося в Афганистане, украли 1,2 миллиона долларов

По информации журналистов, проверяется возможная причастность к краже средств местного военного подразделения движения "Талибан", которое первым прибыло на место инцидента.

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С российского самолета Falcon 10, который недавно разбился в горах Афганистана, неизвестные украли 1,2 миллиона долларов. Об этом сообщает издание Hasht e Subh.

Как отмечают журналисты, афганские власти разыскивают лиц, укравших значительную сумму наличности с самолета Falcon 10, потерпевшего авиакатастрофу 20 января в провинции Бадахшан. Кроме того, проверяется возможная причастность к хищению местного военного подразделения движения "Талибан", которое первым прибыло на место инцидента.

По данным источников издания, из российского самолета неизвестные украли 1,2 миллиона долларов. После обнаружения пропажи средств губернатор талибов в Бадахшане Мохаммад Аюб Халид организовал специальную комиссию для расследования инцидента.

Глава разведки "Талибана" в провинции взял на себя ответственность за поиск воров. Проверять будут и талибов, которые первыми прибыли на место происшествия и, по информации газеты, связаны с руководителем армейского штаба группировки — Фасихуддином Фитре.

Российский самолет разбился в горах Афганистана: детали

Напомним, в горах Афганистана из-за отказа двух двигателей разбился самолет иностранного производства Falcon 10B с россиянами на борту. Катастрофа произошла впервые после введения США и ЕС санкций с февраля 2022 года на новые поставки, техобслуживание и страхование самолетов.

По информации журналистов, самолет, разбившийся в Афганистане, выполнял частный медицинский эвакуационный рейс из Паттайи (Таиланд) в Москву. В индийском городе Гая он приземлился для дозаправки. На борту было шесть человек — четверо членов экипажа и двое пассажиров.

Перед катастрофой пилот сообщал о технических неполадках. Борт отклонился от курса и врезался в гору Тофан в Ваханском районе возле границы с Таджикистаном.

Напомним, ранее Фокус сообщал, что в декабре пассажирский самолет Boeing 737 экстренно сел в новосибирском аэропорту "Толмачева" в связи с возгоранием двигателей.

Фокус также писал, что за прошедшую осень в России поломалось столько самолетов, сколько раньше ломалось за год. По данным Росавиации, за 11 месяцев 2023 года произошло 670 случаев поломок.