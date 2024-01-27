"Метод является особо жестоким": в Евросоюзе отреагировали на казнь азотом в США

В пресс-службе ЕС выразили сожаление о казни Кеннета Юджина Смита, а также заявили, что смертные приговоры не могут служить средством сдерживания преступности.

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Европейский союз осудил казнь при помощи азота, которая была осуществлена 25 января в американском штате Алабама. Соответствующее заявление появилось на официальном сайте Евросоюза 26 января.

В ЕС придерживаются позиции, согласно которой смертная казнь не может служить средством сдерживания. В блоке указали на то, что казнь делает судебные ошибки необратимыми. Так, на сегодняшний день в США из камеры смертников освобождено 196 невиновных людей.

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"Европейский Союз глубоко сожалеет о вчерашней казни Кеннета Юджина Смита в штате Алабама. ЕС решительно выступает против смертной казни всегда и при любых обстоятельствах.", — заявили в пресс-службе.

В Евросоюзе также отдельно прокомментировали способ казни азотом, к которому впервые прибегли в США.

"По мнению ведущих экспертов, этот метод является особо жестоким и необычным наказанием, помимо того, что в ноябре 2022 года на заключенного уже была совершена неудавшаяся попытка казни", — говорится в заявлении.

ЕС выразил обеспокоенность ростом количества казней в США в прошлом году, а также призвал США к полной отмене данной практики.

Казнь азотом в США: что известно

Напомним, 10 января Федеральный судья постановил в среду, что в штате Алабама разрешить казнить заключенного Кеннета Юджина Смита с помощью газа азота. Казнь азотом предполагает установку на нос и рот Смита маски типа респиратора, которая заменит воздух на газ, что приведет к его смерти от недостатка кислорода.

Смит был одним из двух мужчин, осужденных за заказное убийство жены проповедника Элизабет Сеннетт, всколыхнувшее Алабаму в 1988 году. По данным прокуратуры, он и еще один обвиняемый получили по 1000 долларов за убийство женщины от имени ее мужа, который был в долгах и хотел получить страховку.

Казнь прошла 25 января и стала первым применением нового метода после того, как четыре десятилетия назад ввели смертельные инъекции. В ноябре 2022 года Смита пытались казнить методом смертельной инъекции, однако после безрезультатных попыток вставить иглу казнь отменили.