"Метод є особливо жорстоким": у Євросоюзі відреагували на страту азотом у США

У пресслужбі ЄС висловили жаль щодо страти Кеннета Юджина Сміта, а також заявили, що смертні вироки не можуть слугувати засобом стримування злочинності.

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Європейський союз засудив страту за допомогою азоту, яку було здійснено 25 січня в американському штаті Алабама. Відповідна заява з'явилася на офіційному сайті Євросоюзу 26 січня.

У ЄС дотримуються позиції, згідно з якою смертна кара не може слугувати засобом стримування. У блоці вказали на те, що страта робить судові помилки незворотними. Так, на сьогодні у США з камери смертників звільнено 196 невинних людей.

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"Європейський Союз глибоко шкодує про вчорашню страту Кеннета Юджина Сміта в штаті Алабама. ЄС рішуче виступає проти смертної кари завжди і за будь-яких обставин.", — заявили у пресслужбі.

У Євросоюзі також окремо прокоментували спосіб страти азотом, до якого вперше вдалися у США.

"На думку провідних експертів, цей метод є особливо жорстоким і незвичним покаранням, крім того, що в листопаді 2022 року на ув'язненого вже було здійснено невдалу спробу страти", — ідеться в заяві.

ЄС висловив стурбованість зростанням кількості страт у США минулого року, а також закликав США до повного скасування цієї практики.

Страта азотом у США: що відомо

Нагадаємо, 10 січня Федеральний суддя постановив у середу, що в штаті Алабама дозволити стратити ув'язненого Кеннета Юджина Сміта за допомогою газу азоту. Страта азотом передбачає встановлення на ніс і рот Сміта маски типу респіратора, яка замінить повітря на газ, що призведе до його смерті від нестачі кисню.

Сміт був одним із двох чоловіків, засуджених за замовне вбивство дружини проповідника Елізабет Сеннетт, що сколихнуло Алабаму 1988 року. За даними прокуратури, він і ще один обвинувачений отримали по 1000 доларів за вбивство жінки від імені її чоловіка, який був у боргах і хотів отримати страховку.

Страта відбулася 25 січня і стала першим застосуванням нового методу після того, як чотири десятиліття тому ввели смертельні ін'єкції. У листопаді 2022 року Сміта намагалися стратити методом смертельної ін'єкції, однак після безрезультатних спроб вставити голку страту скасували.