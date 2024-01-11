Вперше в історії: в США стратять в'язня за допомогою чистого азоту (фото)

Адвокати заявили, що штат Алабама намагається зробити Кеннета Юджина Сміта "піддослідним" для випробування негуманного методу, який ще не використовували для страти.

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Федеральний суддя постановив у середу, що в штаті Алабама дозволити стратити ув'язненого за допомогою газу азоту наприкінці цього місяця. Це стане першою в країні стратою з використанням нового методу, який адвокати ув'язненого критикують як негуманний і експериментальний. Подробиці повідомляє NBC.

Прохання ув'язненого Кеннета Юджина Сміта стосовно попередньої судової заборони відхилили, тому відповідні заходи заплановані на 25 січня. Адвокати заявили, що штат Алабама намагається зробити його "піддослідним" для випробування методу, який ще не використовували для страти.

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Захист планує подати апеляцію на це рішення, але відмовився від подальших коментарів. Питання про те, чи може страта бути виконана, може опинитися на розгляді у Верховному суді США.

Сміт, якому 58 років, був одним з двох чоловіків, засуджених за замовне вбивство дружини проповідника, що сколихнуло Алабаму в 1988 році. Прокурори заявили, що він та ще один обвинувачений отримали по 1000 доларів за вбивство Елізабет Сеннетт від імені її чоловіка, який був в боргах і хотів отримати страховку.

Генеральний прокурор Алабами Стів Маршалл привітав рішення суду, заявивши, що воно наближає штат до "притягнення Кеннета Сміта до відповідальності за жахливе вбивство на замовлення", в якому він був визнаний винним. Чоловік уникав законного смертного вироку понад 35 років.

Фото: AP

Страта азотом передбачає — встановлення на ніс і рот Сміта маски типу респіратора, яка замінить повітря на газ, що призведе до його смерті від нестачі кисню. Три штати — Алабама, Міссісіпі та Оклахома — дозволили застосування азотної гіпоксії як методу страти, але жоден з них досі не застосував її.

Адвокати Сміта стверджували, що новий протокол має потенційні проблеми і порушує конституційну заборону на жорстоке і незвичайне покарання. Страта за допомогою азоту є новим методом.

Страта азотом та реакція ООН

Експерти Організації Об'єднаних Націй закликали владу США в середу зупинити заплановану страту ув'язненого шляхом удушення чистим азотом, заявивши, що неперевірений метод може призвести до "жорстокого, нелюдського або такого, що принижує гідність, поводження або навіть тортур". Зі слів експертів з питань смертної кари, це буде перший випадок у світі, коли судову страту буде виконано із застосуванням асфіксії інертним газом.

Четверо спеціальних доповідачів ООН з прав людини заявили, що новий метод страти може спричинити "тяжкі страждання" і "болісну та принизливу смерть". Це, ймовірно, порушить міжнародний договір, учасником якого є США, який забороняє тортури та інші жорстокі, нелюдські або такі, що принижують гідність.

Нагадаємо, 29 грудня в Reuters повідомили, що Іран стратив чотирьох людей, яких звинуватив у зв'язках із "Моссадом". Іранська розвідка ретельно стежила за групою щонайменше чотири місяці, приблизно із січня 2022 року, до їхнього арешту, коли відбувалося "переправлення із сусідньої країни" на територію Ірану.