Іран стратив чотирьох людей, яких звинуватив у зв'язках із "Моссадом", – ЗМІ

Іранська розвідка приблизно з січня 2022 року ретельно стежила за групою щонайменше чотири місяці, до їхнього арешту, коли відбувалося "переправлення із сусідньої країни" на територію Ірану, розповідають журналісти.

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Іран стратив чотирьох людей, яких підозрював у зв’язках з ізраїльською розвідувальною службою "Моссад". Про це повідомляє Reuters з посиланням на іранське інформаційне агентство Mizan.

Їх пов’язували, як йдеться у повідомленні, "з сіоністським режимом". Процедура страти відбулася зранку у п'ятницю, 29 грудня.

Підсудних звинуватили у "широкомасштабних" діях під керівництвом офіцерів "Моссаду". Вони наче вчиняли спроби, які були спрямовані проти безпеки Ірану.

Зазначається, що їх місія включала викрадення людей, погрози та підпали транспортних засобів, будинків, а також крадіжки їхніх мобільних телефонів. Іранська розвідка приблизно з січня 2022 року ретельно стежила за групою щонайменше чотири місяці, до їхнього арешту десь у травні того ж року, коли їх "переправили із сусідньої країни" на територію Ірану.

Під час арешту іранські ЗМІ повідомили, що десятеро осіб підтримували зв’язок з офіцерами ізраїльського відомства. Вони могли, як йдеться у повідомленні, отримували готівку за фотографії, які вони надсилали агентам "Моссаду".

Іран раніше звинуватив Ізраїль у реалізації кількох нападів на об'єкти, пов'язані з його ядерною програмою, а також у вбивстві його вчених-ядерників протягом останніх років. Ізраїль не підтвердив та не спростував ці звинувачення.

У серпні Іран звинуватив Ізраїль у причетності до "однієї з найбільших диверсійних змов", які наче були спрямовані проти виробництва ракет та оборонної промисловості ракет країни. У липні представники міністерства розвідки заявили, що заарештувало мережу агентів, які працювали на Ізраїль, перш ніж вони намагалися здійснити диверсії в конфіденційних місцях.

Нагадаємо, 25 грудня стало відомо, що ЦАХАЛ ліквідував генерала Мусаві, який курував іранських проксі в Сирії. Іранський генерал загинув в околицях Дамаска внаслідок ракетного удару ізраїльських сил. У КВІР пообіцяли, що "сіоністський режим заплатить" за смерть високопоставленого військового.