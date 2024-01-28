Искатель сокровищ на вспаханном поле обнаружил редкую золотую застежку, которой более 3 тыс. лет (фото)

Застежка железного века ирландского производства является одним из семи образцов, найденных в Англии и Уэльсе, лучше всего сохранившихся.

Related video

На вспаханном поле вблизи Элластона в Стаффордшире нашли редкую золотую застежку для платья. Украшение изготовлено примерно в 1000 году до нашей эры. Британский музей сообщил о новых археологических находках, которые были внесены в список Portable Antiquities Scheme (PAS).

Джонатан Нидем, кладоискатель, с металлодетектором ходил по вспаханному полю. Слабый звуковой сигнал побуждал копать глубже. Впоследствии и вытащил очень редкую застежку для платья из чистого золота.

Важно

Энтузиаст-кладоискатель нашел редкое золотое кольцо 1400-х годов: такое случается раз в жизни

Характерный дизайн объекта, состоящего из двух чашек, заставил сначала его подумать, что это ручка от ящика. Застежка железного века ирландского происхождения является одним из семи образцов, найденных в Англии и Уэльсе, и одним из наиболее хорошо сохранившихся.

Такие находки, как застежка, оцениваются независимо. Они могут быть приобретены музеем, а вырученные средства, как правило, делятся между нашедшим и владельцем земельного участка.

Золотая застежка Фото: Getty

"Это то, о чем вы даже в самых смелых мечтах не могли подумать, что с вами произойдет. Это даже не один шанс на миллион, а один на миллиард, чтобы найти нечто подобное", — пояснил кладоискатель.

Также одной из самых интересных находок стала миниатюрная деревянная фигурка, найденная на берегу Темзы в Лондоне. Каролина Наннели — женщина, которая нашла ее. Она сообщила, что фигурка имеет два лица: с одной стороны — человеческий череп, с другой — женское лицо.

Деревянная фигурка Фото: Getty

На этом же месте были найдены четки, вырезанные из кости. Находка датируется примерно 1450 годом.

Напомним, турист приехал в США посмотреть запуск ракеты в космос и нашел бриллиант в грязи. Стоимость драгоценного камня может оцениваться примерно в 28 250 долларов США.