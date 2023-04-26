Энтузиаст-кладоискатель нашел редкое золотое кольцо 1400-х годов: такое случается раз в жизни

Мэтью Хепворт, 48-летний медбрат и член Клуба металлоискателей Lune Valley, на протяжении многих лет попадал на немало ценных исторических артефактов, но эта последняя находка превосходит их все.

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Находка Мэтью Хепворта редкого золотого кольца с выгравированным изображением младенца Иисуса в поле в Ланкастере подняла волну в сообществе кладоискателей. 48-летний медбрат пользуется металлоискателем уже более 30 лет, и его последнюю находку называют случающейся "раз в жизни", пишет BBC News.

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Овальное кольцо датируется 1400-ми годами и украшено изображением Девы Марии. Экспертиза определит, можно ли считать его сокровищем, но Хепворт надеется, что оно окажется в местном музее, чтобы все могли им полюбоваться.

"Я в восторге от этого, — сказал Хепворт. — Я был так потрясен, когда нашел его. Это воплощение мечты. Она превосходит все и является очень редкой находкой для Великобритании".

Старшый медбрат уже много лет является членом клуба Lune Valley Detecting Club и страстно любит находить кусочки истории под землей. В 2016 году он обнаружил захоронение бронзового века и серебряную печать с изображением раба. Однако эта последняя находка превзошла их все.

"Это большая честь — извлечь из земли кусочек истории, — рассказал Хепворт. — Это кольцо — не только прекрасное произведение искусства, но и рассказ о прошлом".

Хозяин участка был "ошеломлен" находкой, которая появилась после слабого сигнала металлоискателя. Мистер Хепворт немедленно уведомил о находке офицера по находкам и городской музей Ланкастера после обнаружения находки в начале этого месяца.

Считается, что золотому кольцу более 500 лет, что делает его поистине редкой находкой. Находка Хепворта вызвала оживление в сообществе металлоискателей, и многие приветствуют его стремление сохранить историю благодаря своему увлечению.

"Это та находка, которая делает все это стоящим, — сказал Хепворт. — Я надеюсь, что это кольцо найдет свой дом в музее, где им смогут наслаждаться все".

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