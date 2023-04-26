Ентузіаст-скарбошукач знайшов рідкісну золоту каблучку 1400-х років: така трапляється раз у житті

Метью Хепворт, 48-річний медбрат і член Клубу металошукачів Lune Valley, протягом багатьох років натрапляв на чимало цінних історичних артефактів, але ця остання знахідка перевершує їх усі.

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Знахідка Метью Хепворта рідкісної золотої каблучки з вигравіруваним зображенням немовляти Ісуса в полі в Ланкастері здійняла хвилю в спільноті шукачів скарбів. 48-річний медбрат користується металошукачем вже понад 30 років, і його останню знахідку називають такою, що трапляється "раз у житті", пише BBC News.

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Кажуть, що овальний перстень датується 1400-ми роками, а також має зображення Діви Марії. Чи вважається перстень скарбом, визначить експертиза, але Хепворт сподівається, що він потрапить до місцевого музею, де ним зможуть насолоджуватися всі охочі.

"Я на сьомому небі від щастя, — ділиться Хепворт. — Я був так шокований, коли знайшов її. Це мрія, що здійснилася. Вона перевершує все і є дуже рідкісною знахідкою для Великобританії".

Старший медбрат вже багато років є членом Клубу знахідок Lune Valley і захоплюється віднайденням шматочків історії з-під землі. У 2016 році він виявив поховання бронзової доби і срібну печатку із зображенням раба. Однак ця остання знахідка перевершила всі інші.

"Це привілей — врятувати частину історії з-під землі, — сказав Хепворт. — Цей перстень — не лише прекрасний витвір майстерності, він також розповідає історію про минуле".

Власник поля був "приголомшений" знахідкою, яка з'явилася після слабкого сигналу металошукача. Сам Хепворт негайно повідомив про знахідку офіцера і міський музей Ланкастера після того, як виявив її на початку цього місяця.

Вважається, що золотому персню понад 500 років, що робить його справді рідкісним артефактом.

"Це саме те відкриття, яке робить все це вартим, — розповідає Хепворт. — Я сподіваюся, що цей перстень знайде свій дім у музеї, де ним зможуть насолоджуватися всі охочі".

Раніше Фокус розповідав про таємницю захованого скарбу. Археологічна знахідка відкриває ключі до давньоримської історії.

А також ми писали про золоті монети часів імператриці Марії Терезії, які виявили у Польщі. На сьогодні знахідки передали до Міського музею у Вроцлаві.