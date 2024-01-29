Долг в более чем $300 млрд: Китай ликвидирует застройщика Evergrande, который привел к кризису и дефолтам

Ликвидация станет испытанием юридической силы гонконгских судов в Китае, где расположена большая часть активов Evergrande.

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Китайская компания China Evergrande Group получила приказ о ликвидации от гонконгского суда. Об этом сообщает Bloomberg.

Начался сложный процесс распределения одной из крупнейших жертв многолетнего общенационального кризиса имущественных долгов. Ликвидация, как говорится в сообщении, завершится тем, что компанией будут руководить временные наблюдатели, которые будут решать вопросы, в том числе относительно контроля со стороны основателя и председателя правления Хуи Ка Яна, как заявила судья Линда Чан.

Торговля акциями Evergrande была приостановлена. Вследствие этого их рыночная стоимость составила лишь 2,15 млрд гонконгских долларов (275 млн долларов США).

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Это решение закрепляет за застройщиком, который имеет 2,39 триллиона юаней (333 миллиарда долларов США) обязательств, значение самого яркого символа кризиса в сфере недвижимости, приведшего к замедлению экономического роста и ряду дефолтов. Ликвидация станет испытанием юридической силы гонконгских судов в Китае, где расположена большая часть активов Evergrande, а новому руководству также придется решать вопрос продажи активов в отрасли, которой не хватает ликвидности и доверия.

"Рынок будет обращать пристальное внимание на то, что смогут делать ликвидаторы после назначения, особенно на то, смогут ли они добиться признания любого из трех назначенных судов КНР в соответствии с соглашением между Китаем и Гонконгом от 2021 года", — сказал Ланс Цзян, партнер по вопросам реструктуризации юридической фирмы Ashurst.

Ликвидаторы будут иметь очень ограниченные полномочия по принудительному взысканию активов на суше в материковом Китае. Это произойдет в том случае, если они не смогут получить такое признание.

Производство по делам о неплатежеспособности в Гонконге имеет ограниченное признание в Китае, суды которого также могут назначать администраторов в своих собственных юрисдикциях. Это оставляет открытым вопрос о требованиях держателей долларовых облигаций Evergrande на сумму 17 миллиардов долларов, охваченных предложенным планом реструктуризации.

Большинство долларовых облигаций Evergrande торговались на уровне около 1,5 центов за доллар по состоянию на прошлую пятницу. Это свидетельствует о том, что инвесторы не имеют особых ожиданий относительно их погашения, согласно данным Bloomberg.

Напомним, агентство Bloomberg 23 января сообщало, что Россия может потерять 40% экспорта нефти, если Украина будет атаковать терминалы на Балтийском море. Сохранение стабильности российского экспорта нефти имеет решающее значение для Кремля.