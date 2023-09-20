По запросу США в Гонконге задержали россиянина за контрабанду микроэлектроники в РФ

Максим Марченко, по данным следствия, возглавлял несколько компаний, которые поставляли в РФ товары двойного назначения.

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Россиянина Максима Марченко родом из России арестовали и экстрадировали в округ Вестчестер в Нью-Йорке по обвинению в контрабанде товаров. Об этом сообщает Defense News.

Максима Марченко обвиняют в вероятном сговоре с целью контрабанды товаров в РФ. Россиянина обвиняют в тайном посредничестве для РФ в поставках товаров двойного назначения. Речь идет о небольших OLED дисплеях, которые можно использовать как для видеоигр или медицины, так и для прицелов или очков ночного видения.

Компании, которыми якобы владеет Марченко, поставили в РФ дисплеев в период с мая 2022 по август 2023 на сумму более 1 млн долларов. Однако на технологию распространяется правило экспортного контроля.

"Мы сосредоточены на искоренении закупочных сетей, которые подпитывают российскую военную машину", — заявил помощник министра по вопросам контроля за экспортом Мэтью Аксельрод.

Он также добавил, что США будут и в дальнейшем работать "рука об руку" с партнерами, чтобы выявлять и препятствовать России в получении технологий из Китая через подставные компании.

Российская военная машина зависит от западных компонентов. Для того чтобы РФ их не получала, усиливается экспортный контроль. РФ со своей стороны полагается на тайные сети закупок, посредников и подставные компании. В состав американской группы входят агенты и аналитики ФБР, Секретная служба, Департамент внутренней безопасности и Служба маршалов.

Теперь Максиму Марченко грозит десятки лет заключения. Защита россиянина будет требовать освобождения под залог на время следствия.

Напомним, 18 сентября СМИ писали, что ЕС готовит новые санкции против России. Они могут коснуться импорта алмазов.

17 сентября стало известно, что РФ впервые отправила в Китай танкеры через Арктику. Такой путь был выбран из-за санкций.