Не должно быть скидок: в Европарламенте выступили против быстрого вступления Украины в ЕС

По словам вице-президента Европарламента Яна-Кристофа Этьена, Киев должен побороть коррупцию и установить верховенство закона.

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Вице-президент Европарламента Ян-Кристоф Этьен выступил против скорого вступления Украины в Евросоюз. По его словам, для вступления в ЕС необходимо соблюдать ряд критериев, в том числе верховенство закона и борьбу с коррупцией. Об этом он рассказал в интервью немецкому изданию NWZ Online.

"Не должно быть никаких скидок", — сказал Этьен. "Поэтому быстрого приема Украины быть не может".

Однако Этьен отметил, что ЕС может работать с Украиной более тесно, чем это было до сих пор. Он предложил создать ассоциацию государств, которая будет открыта для новых членов и готовиться к расширению.

На встрече в Брюсселе в середине декабря ЕС принял решение начать переговоры о вступлении с Украиной и Молдовой. Ожидается, что эти переговоры могут занять годы.

Этьен также высказался против того, чтобы Венгрия председательствовала в Совете ЕС в июле. Он считает, что страны-члены, которые не соблюдают верховенство закона, не могут представлять ЕС внешнему миру.

Этьен является вице-президентом парламента с середины января. Он сменил на этом посту своего коллегу по партии Николу Бира, который перешел на работу в Европейский инвестиционный банк. Всего в Европарламенте 14 вице-президентов.

Напомним, в конце 2023 года посол Европейского Союза в Австрии Мартин Зельмаер заявил, что Украине понадобится не менее шести лет для вступления в ЕС.

Ранее, 14 декабря 2023 года, Европейский совет принял решение о начале переговоров с Украиной и Молдовой о вступлении в ЕС. По словам президента Украины Владимира Зеленского, это решение стало "победой всей Европы".