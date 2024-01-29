Не повинно бути знижок: у Європарламенті виступили проти швидкого вступу України до ЄС

За словами віцепрезидента Європарламенту Яна-Крістофа Етьєна, Київ має побороти корупцію і встановити верховенство закону.

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Віцепрезидент Європарламенту Ян-Крістоф Етьєн виступив проти швидкого вступу України до Євросоюзу. За його словами, для вступу в ЄС необхідно дотримуватися низки критеріїв, зокрема верховенства закону і боротьби з корупцією. Про це він розповів в інтерв'ю німецькому виданню NWZ Online.

"Не повинно бути жодних знижок", — сказав Етьєн. "Тому швидкого прийняття України бути не може".

Однак Етьєн зазначив, що ЄС може працювати з Україною тісніше, ніж це було досі. Він запропонував створити асоціацію держав, яка буде відкрита для нових членів і готуватиметься до розширення.

На зустрічі в Брюсселі в середині грудня ЄС ухвалив рішення почати переговори про вступ з Україною та Молдовою. Очікується, що ці переговори можуть зайняти роки.

Етьєнтакож висловився проти того, щоб Угорщина головувала в Раді ЄС у липні. Він вважає, що країни-члени, які не дотримуються верховенства закону, не можуть представляти ЄС зовнішньому світу.

Етьєн є віцепрезидентом парламенту з середини січня. Він змінив на цій посаді свого колегу по партії Ніколу Біра, який перейшов на роботу в Європейський інвестиційний банк. Загалом у Європарламенті 14 віцепрезидентів.

Нагадаємо, наприкінці 2023 року посол Європейського Союзу в Австрії Мартін Зельмаєр заявив, що Україні знадобиться щонайменше шість років для вступу до ЄС.

Раніше, 14 грудня 2023 року, Європейська рада ухвалила рішення про початок переговорів з Україною та Молдовою про вступ до ЄС. За словами президента України Володимира Зеленського, це рішення стало "перемогою всієї Європи".