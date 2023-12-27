Вступ до ЄС: Україні може знадобиться щонайменше 6 років, — посол Євросоюзу в Австрії

Процес вступу до Європейського Союзу має стабілізуючу функцію. Україна прийняла 70% законодавства ЄС, розповів Мартін Зельмаєр.

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Посол Європейського Союзу в Австрії Мартін Зельмаєр заявив, що України знадобиться щонайменше шести років для вступу до ЄС. Про це він повідомив в інтерв'ю Kleine Zeitung.

"Для Австрії на це (вступ в ЄС, — ред.) знадобилося шість років, для Іспанії – одинадцять. Україна може бути посередині", — сказав Мартін Зельмаєр.

Він зазначив, що переговори про вступ — це конкретна обіцянка стати постійним членом європейської родини, для цього потрібно рухатися до ЄС.

"Натомість сьогодні ми бачимо Україну закріпленою в серці ЄС. Переговори з нею є частиною нашої архітектури безпеки. Європа ні в якому разі не повинна повертатися в найтемніші часи ХІХ століття, коли агресор нападає на сусідів, щоб захопити землю", — заявив він.

З його слів, процес вступу до Євросоюзу має стабілізуючу функцію. Зокрема, Португалія, Іспанія і Греція приєдналися до ЄС після того, як позбулися диктатури. Він наголосив, що з Україною є "додаткова перспектива безпеки з боку країн НАТО".

Крім цього, Зельмаєр зауважив, що поточний процес вступу України веде до нової динаміки на Західних Балканах. Через угоду про асоціацію з 2016 року країна прийняла 70% законодавства ЄС.

"Але попереду ще багато чого, я маю на увазі перш за все незалежність судової влади та ефективність адміністрування", — додав він.

Нагадаємо, 14 грудня Європейська рада прийняла рішення про початок переговорів з Україною та Молдовою щодо вступу до ЄС. Зі слів президента України Володимира Зеленського, це рішення стало "перемогою всієї Європи".

15 грудня у ЗМІ повідомили, що Україна навряд чи зможе вступити до ЄС до 2030 року. Однією з причин цього журналісти вважають війну та бідність у країні. Зокрема, "вартість" членства України в Євросоюзі називають — 186 мільярдів євро.