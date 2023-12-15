Війна і бідність: Україна навряд чи вступить до Євросоюзу до 2030 року, — Times

На думку видання, прийняття Сербії, Албанії та Боснії для ЄС є більш пріоритетним, хоча Київ входить у геополітичну сферу Європи, лідери політичного блоку й досі розмірковують над питанням вступу України.

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Британська газета The Times опублікувала статтю, в якій йдеться про те, що Україна навряд чи вступить до Євросоюзу до 2030 року. На думку журналістів, головною перешкодою для приєднання до ЄС є війна і бідність у країні.

Видання пише, що якщо Україна вступить до ЄС, це викличе значні зміни в союзі, які стануть найрадикальнішими за останні десятиліття.

"Як ЄС "поглине" Україну — країну, яка до вторгнення Росії вже була найбіднішою в Європі?" — йдеться в матеріалі The Times.

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Чіткий сигнал надії: переговори про вступ України до ЄС розпочнуться вже 18 грудня

На думку ЗМІ, "вартість" членства України в Євросоюзі сягає 186 мільярдів євро.

"Ця сума — гроші, які, як знають впливові країни ЄС, вони втратять. Більшість країн також бояться втратити право національного вето в таких питаннях, як майбутні бюджети або розширення", — пише видання.

Вище зазначені проблеми керівництво ЄС може використовувати як аргумент для відтермінування вступу України принаймні до 2030 року, зазначає The Times.

"Україна є частиною геополітичної сфери Європи"

На думку британських журналістів, у Євросоюзі все ще розмірковують над питанням вступу України. Ця пропозиція має тактичні та геополітичні аспекти: вступ до ЄС може зміцнити Україну, зв'язавши її із Заходом перед можливим поверненням Дональда Трампа до Білого дому, який заявив про свої наміри щодо припинення військової підтримки України.

"Україна є частиною геополітичної сфери Європи. Але так само як і західні Балкани, Туреччина та Кавказ, не кажучи вже про сусідство з Північною Африкою. У зв'язку з цим виникає інше питання: чи варто дозволяти Україні перестрибувати через чергу, коли необхідність прийняти Сербію, Албанію та Боснію ще більш нагальна?" — загадуються над питанням журналісти The Times.

Нагадаємо, 14 грудня Європейська рада ухвалила рішення про початок переговорів з Україною та Молдовою щодо вступу до ЄС.

Також нагадаємо, що 14 грудня прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан говорив, що не бачить підстав для початку переговорів щодо вступу України до ЄС.15 грудня стало відомо, що Віктор Орбан наклав вето на виділення для України 50 млрд євро від Європейського Союзу.