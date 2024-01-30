Обход санкций и обмен информацией: депутатка Европарламента от Латвии работала на ФСБ, — СМИ
По данным расследователей из The Insider, Татьяна Жданюк переписывалась с кураторами российской спецслужбы минимум с 2005 года. Ее шведская коллега не удивлена деятельностью Кремля.
Российская ФСБ продолжает вербовать европейских политиков уже много лет и депутатка Европарламента от Латвии Татьяна Жданюк не стала исключением. The Insider поделился собственным расследованием по этому поводу.
Родилась Татьяна Жданюк в Риге еще в 1950 году — ее семья туда переехала после Второй мировой войны. В свое время женщина окончила Латвийского государственного университета, вступила в КПСС, а ближе к концу 80-х начала борьбу за то, чтобы Латвия осталась в СССР.Важно
У нее ничего не вышло, однако уходить из политики она не собиралась и надеялась на поддержку со стороны россиян в Балтии. В будущем она была завербована российскими спецслужбами, однако неизвестно, произошло это до распада Советского Союза или уже после.
В сети появилась переписка с куратором Татьяны Жданюк и она велась минимум с 2005 года, сообщают расследователи из The Insider, подтверждая подлинность сообщений. Диалог был с сотрудником питерского УФСБ Дмитрием Гладеем. Сейчас ему 74 года и он в отставке.
Депутатку Европарламента завербовала ФСБ: первые переписки
Первые письма датированы 3 октября 2005 годом. Татьяна Жданюк отправляла своему куратору сразу два вложения: первое — проект повестки для предстоящей конференции в Таллине и Нарве, а второе — проект пресс-релиза о самом мероприятии, на котором хотели обсудить "опыт участия российских политиков в муниципальных органах власти и опыт сотрудничества между НПО и местными органами власти".
В тот же год представители Службы внутренней безопасности Эстонии заявили в своем отчете, что Европейский русский альянс, в состав которого входила и сама Татьяна Жданюк, — проект ФСБ.
В комментарии расследователям из The Insider депутатка Европарламента от Латвии также признавалась, что она знает, кто такой Дмитрий Гладей — они были знакомы. При этом она не смогла объяснить, для чего присылала ему на согласование различные проекты.
"Я несколько раз встречалась с Дмитрием и его женой в Ленинграде, где они жили. Они также несколько раз приезжали в Ригу. Позже, когда их дочь вышла замуж за латыша, они регулярно приезжали в Ригу навестить своих родственников. Парень переехал к своей жене в Санкт-Петербург, начал там успешный бизнес и открыл ресторан латышской кухни", — рассказывала Татьяна Жданюк.
По переписке куратора ФСБ и депутатки Европарламента можно понять, говорится в материале, что они достаточно регулярно встречались в Европе и в Москве, однако какой характер носили эти встречи — неизвестно.
В сентябре 2007 года, спустя неделю после их очередной встречи в российской столице, Татьяна Жданюк написала представителю ФСБ длинное письмо, в котором извинилась, что не смогла отправить обещанную информацию из Страсбурга, а потом и вовсе перечислила задачи, которые удалось выполнить с июня того года.
Депутатку Европарламента завербовала ФСБ: активная работа
Много лет Татьяна Жданюк продолжала работать. Она даже организовала общественные слушания в Европарламенте, которые посвящены отношению властей Эстонии к протестам после переноса памятника советскому солдату.
Также ей удалось запустить в Латвии специальную радиопередачу, которая называлась "Час русском школы". В ней россиян регулярно предупреждали о вероятных проблемах, с которыми те могут столкнуться, если отправить своих детей в латышские школы, в которых не преподают на русском. Отдельно была организована выставка в Европарламенте, которая называлась "Русские Латвии".
К слову, в комментарии The Insider женщина также добавила, что познакомилась с своим куратором еще в начале 1970-х на турбазе на Северном Кавказе, однако якобы понятия не имела, что он шпион из России.
"Я могу засвидетельствовать, что из тех, с кем я сидела за одним столом, только о Владимире Путине и Сергее Нарышкине я точно знала, что они сотрудники ФСБ России", — говорит депутатка Европарламента.
Депутатку Европарламента завербовала ФСБ: новые кураторы
В 2013 году Дмитрий Гладей перестал работать с Татьяной Жданюк. Ее отчеты пересылали на новый анонимный почтовый ящик, который принадлежал Сергею "Красину". Именно он теперь получал напрямую агентурные отчеты.
Расследователи из The Insider смогли идентифицировать мужчину благодаря тому, что он использовал в качестве пароля свой номер телефона. Принадлежит он Сергею Бельтюкову, действующему офицеру ФСБ из Санкт-Петербурга. Свою деятельность в российской спецслужбе он начал в 1993 году, когда и окончил Петербургский экономический университет.
В 2022 году появилась информация о том, что с Татьяной Жданюк работал еще одним оперативник ФСБ. В тот момент эстонский суд рассматривал дело самопровозглашенного "омбудсмена Эстонии по правам человека" Сергея Середенко, которого обвиняли в антигосударственной деятельности. Его курировал Артем Куреев.
Последний гражданин был также связан и с Татьяной Жданюк, ведь в 2014 году она подала заявление в посольство Бельгии в Москве, чтобы Артем Куреев смог посетить Европейский парламент в апреле того же года. Спустя несколько недель после того, как украинский Крымский полуостров был оккупирован россиянами. Соответственно, депутатка Европарламента от Латвии не только делилась отчетами с кураторами, но и помогала им попадать на территорию европейского континента благодаря своему служебному положению.
Евродепутатка от шведской Партии зеленых и бывший министр культуры и демократии в Стокгольме Алиса Бах Кунке в комментарии The Insider рассказала, что новость о работе Татьяны Жданюк на спецслужбы РФ, но совершенно ее не удивляет.
"Я была министром в правительстве Швеции, я знаю о том, как работают агенты России и Путина и что у них повсюду есть шпионские сети", — говорится в сообщении.
Напомним, 8 января сообщалось, что ФСБ РФ направила дополнительных "идеологов" на юг Украины, которые должны были следить за логистикой. Российские власти обеспокоены судьбой коллаборационистов на Херсонщине и в Крыму, которые участвуют в так называемых "выборах президента РФ". Поэтому ФСБ выделила для их охраны дополнительные силы.