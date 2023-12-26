"Ведут" с самолета к границе: ФСБ РФ организовала наплыв беженцев в Финляндию, — СМИ

Российские спецслужбы направляют поток нелегальных мигрантов к границе с Финляндией, заявили расследователи. При этом не останавливают и не наказывают посредников, которые берут деньги с людей, которые хотят пробраться в ЕС.

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ФСБ РФ организованно набирает группы сирийцев, желающих стать беженцами в Западной Европе, и подвозит их к российско-финской границе. Российские спецслужбы намеренно создали схему, чтобы на въезде в Финляндию собралось большое количество людей, которым выдают велосипеды и предлагают ехать на ту сторону. О деталях деятельности ФСБ РФ говорится в расследовании, опубликованном на портале The Insider.

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Расследователи выяснили, по какой схеме в РФ попадают граждане Сирии, а также Ирана, Йемена, Эфиопии и Египта. Схема функционирует с помощью специальных посреднических фирм и контрабандистов, которые за деньги "помогают" мигрантам, прибывшим в Беларусь или Россию. На определенном этапе к процессу подключаются российские спецслужбы, которые "ведут" беженцев из аэропорта до самой финской границы.

Первый путь — беженцы попадают в Финляндию, став перед этим фиктивными студентами российских университетов. Культурный центр России в Дамаске, столице Сирии, выдает специальные приглашения, в которых рассказывают о поступлении на основе среднего балла аттестата. Некоторые фирмы помогают в этом процессе, беря с желающих по 1,5 тыс. долл.

Оплатив деньги, сириец или иранец садился на самолет и выходил в одном из российских аэропортов. Именно тогда подключались российские спецслужбы, говорится в материале The Insider. В частности, некий "полковник" встречал людей на выходе из самолета и направлял к лицам, которые затем отвозили их прямо к границе Финляндии. Из-за тысяч нелегалов, желающих пересечь границу, эта страна постепенно закрыла все пункты перехода.

Пункты перехода на границе Финляндии и России Фото: The Insider

Второй путь пролегал через Беларусь: в этом желающим помогали местные контрабандисты, с которыми общались расследователи. По их словам в определенный момент с перевозчиками связались "российские офицеры". Офицеры объяснили, что есть другой, более простой, путь в Европу — через Финляндию. Контакт состоялся полтора месяца назад — ориентировочно, в октябре 2023 года. Отметим, поток мигрантов вырос с ноября, писали СМИ.

После этого нелегальных мигрантов везли на север. За услуги брали 1,2 тыс. долл. Часть денег шли посредникам, а 700 долл. выделяли российским пограничникам. Пограничники встречали людей, которые находились на территории страны нелегально, вручали им велосипеды и направляли в сторону финского КПП.

Прейскурант посредников, которые везли людей от границы Польши-Беларуси до границы Финляндии Фото: The Insider

Расследователи также объяснили, зачем Россия действует подобным образом. По мнению политологов, это делается для мести Финляндии, которая стала членом Североатлантического альянса.

Финляндия и Россия — детали

Отметим, из-за чрезмерного количества людей, которые пытаются попасть в Финляндию, правительство этой страны решило закрыть все пункты пересечения — об этом стало известно в начале декабря. 14 декабря попытались снять запрет, однако быстро отказались от этой мысли: с российской стороны наплыв беженцев из Азии не уменьшился, люди никуда оттуда не делись.

Между тем незадолго до войны, осенью 2021 года, кризис с беженцами произошел на белорусско-польской границе. Белорусские власти принимали десятки самолетов, наполненных нелегальными мигрантами. Затем они оказывались в лесу на границе и пытались пробраться на территорию ЕС через Польшу.

Напоминаем, 26 декабря политолог спрогнозировал, что мигранты, прибывающие в РФ на работу, станут активными участниками развала Путинской России. Между тем в Москве произошла массовая драка правоохранителей с мигрантами: причина драки — покушение на прибывшего из Азии водителя.