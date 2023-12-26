"Ведуть" з літака до кордону: ФСБ РФ організувала наплив біженців до Фінляндії, — ЗМІ
Російські спецслужби направляють потік нелегальних мігрантів до кордону з Фінляндією, заявили розслідувачі. При цьому не зупиняють і не карають посередників, які беруть гроші з людей, які хочуть пробратись до ЄС.
ФСБ РФ організовано набирає групи сирійців, які бажають стати біженцями у Західній Європі, та підвозить їх до російсько-фінського кордону. Російські спецслужби створили схему, щоб на в'їзді в Фінляндію зібралась велика кількість людей, яким видають велосипеди й пропонують їхати на той бік. Про деталі діяльності ФСБ РФ ідеться у розслідуванні, опублікованому на порталі The Insider.Важливо
Розслідувачі з'ясували, за якою схемою до РФ потрапляють громадяни Сирії, а також Ірану, Ємену, Ефіопії та Єгипту. Схема функціонує за допомогою спеціальних посередницьких фірм та контрабандистів, які за гроші "допомагають" мігрантам, які прибули в Білорусь або Росію. На певному етапі до процесу підключаються російські спецслужби, які "ведуть" біженців з аеропорту до самого фінського кордону.
Перший шлях — біженці потрапляють у Фінляндію, ставши перед цим фіктивними студентами російських університетів. Культурний центр Росії у Дамаску, столиці Сирії, видає спеціальні запрошення, в яких розповідають про вступ на основі середнього бала атестата. Деякі фірми допомагають у цьому процесі, беручи з охочих по 1,5 тис. дол.
Сплативши гроші, сирієць чи іранець сідав на літак і виходив у одному з російських аеропортів. Саме тоді підключались російські спецслужби, ідеться у матеріалі The Insider. Зокрема, деякий "полковник" зустрічав людей на виході з літака і спрямовував до осіб, які потім відвозили їх прямо до кордону Фінляндією. Через тисячі нелегалів, які бажали перетнути кордон, ця країна поступово позакривала усі пункти переходу.
Другий шлях пролягав через Білорусь: у цьому бажаючим допомагали місцеві контрабандисти, з якими сконтактували розслідувачі. З їхніх слів у певний момент з перевізниками зв'язались "російські офіцери". Офіцери пояснили, що є інший, простіший, шлях в Європу — через Фінляндію. Контакт відбувся півтора місяця тому — орієнтовно, у жовтні 2023 року. Зазначимо, потік мігрантів зріс з листопада, писали ЗМІ.
Після цього нелегальних мігрантів повезли на північ. За послуги брали 1,2 тис. дол. Частину грошей ішли посередникам, а 700 дол. виділяли російським прикордонникам. Прикордонники зустрічають людей, які перебували на території Росії нелегально, вручали їм велосипеди і направляли у бік фінського КПП.
Розслідувачі також пояснили, навіщо Росія діє подібним чином. На думку політологів, це робиться для помсти Фінляндії, яка стала членом Північноатлантичного альянсу.
Фінляндія і Росія — деталі
Зазначимо, через надмірну кількість людей, які намагаються потрапити до Фінляндії, уряд цієї країни вирішив закрити усі пункти перетину — про це стало відомо на початку грудня. 14 грудня спробували зняти заборону, однак швидко відмовились від цієї думки: з російського боку наплив біженців з Азії не зменшився, люди нікуди звідти не поділись.
Між тим незадовго до війни, восени 2021 року, криза з біженцями сталась на білорусько-польському кордоні. Білоруська влада приймала десятки літаків, наповнених нелегальними мігрантами. Потім вони опинялись в лісі на кордоні і намагались пробратись на територію ЄС через Польщу.
Нагадуємо, 26 грудня політолог спрогнозував, що мігранти, які прибувають у РФ на роботу, стануть активними учасниками розвалу Путінської Росії. Тим часом у Москві відбулась масова бійка правоохоронців з мігрантами: причина бійки — замах на прибулого з Азії водія.