Відбивали водія з епілепсією: в Москві 80 мігрантів атакували двох правоохоронців (відео)

Правоохоронці спробували зупинити авто, але водій не тільки не зупинився, а ще й збив і протягнув на капоті одного з копів. Після цього в нього стався епілептичний напад.

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У Росії понад 80 мігрантів напали на поліцейських у Москві, які намагалися затримати водія, який не зупинився на їхню вимогу. Про це пише видання Shot.

Зазначається, що правоохоронці спробували зупинити авто. Водій не тільки не зупинився, а ще й збив і протягнув на капоті одного з копів, а потім вийшов з авто і побив поліцейського.

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"Під час затримання у чоловіка трапився епілептичний напад, і поліцейські намагалися допомогти йому. Однак у цей момент до них підійшов натовп із понад 80 осіб, який почав штовхати співробітників поліції. У результаті їм довелося заспокоїти натовп двома пострілами у повітря", — переповідає подробиці події видання.

Повідомляється, що "обійшлося без постраждалих".

Усього було затримано 82 особи. На них склали протоколи за статтями "Дрібне хуліганство" та "Порушення міграційного порядку". 21-річного громадянина Таджикистану, який провіз копа на капоті, чекає покарання через застосування насильства щодо представника влади та його образу. Мігранту загрожує до 10 років ув'язнення.

Нагадаємо, що Росія вербує на війну проти України нелегальних мігрантів із простроченими російськими візами. Зокрема, тих, кого затримали на кордоні з Фінляндією після закриття пунктів пропуску.

Раніше повідомлялося, що у Центрі національно спротиву наприкінці листопада повідомляли, що РФ завезла на тимчасово окуповані території понад 100 тисяч мігрантів із Центральної Азії.