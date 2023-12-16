Отбивали водителя с эпилепсией: в Москве 80 мигрантов атаковали двоих правоохранителей (видео)

Правоохранители попытались остановить авто, но водитель не только не остановился, а еще и сбил и протащил на капоте одного из копов. После этого у него случился эпилептический приступ.

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В России более 80 мигрантов напали на полицейских в Москве, которые пытались задержать водителя, который не остановился по их требованию. Об этом пишет издание Shot.

Отмечается, что правоохранители попытались остановить авто. Водитель не только не остановился, а еще и сбил и протащил на капоте одного из копов, а потом вышел из авто и избил полицейского.

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"Во время задержания у мужчины случился эпилептический приступ, и полицейские пытались помочь ему. Однако в этот момент к ним подошла толпа из более 80 человек, которая начала толкать сотрудников полиции. В результате им пришлось успокоить толпу двумя выстрелами в воздух", — рассказывает подробности происшествия издание.

Сообщается, что "обошлось без пострадавших".

Всего было задержано 82 человека. На них составили протоколы по статьям "Мелкое хулиганство" и "Нарушение миграционного порядка". 21-летнего гражданина Таджикистана, который провез копа на капоте, ждет наказание за применение насилия в отношении представителя власти и его оскорбление. Мигранту грозит до 10 лет заключения.

Напомним, что Россия вербует на войну против Украины нелегальных мигрантов с просроченными российскими визами. В частности, тех, кого задержали на границе с Финляндией после закрытия пунктов пропуска.

Ранее сообщалось, что в Центре национального сопротивления в конце ноября сообщали, что РФ завезла на временно оккупированные территории более 100 тысяч мигрантов из Центральной Азии.