Россия вербует на войну с Украиной нелегальных мигрантов, — СМИ

По информации журналистов, российские власти предлагают мигрантам принять участие в войне против Украины взамен на право остаться в РФ.

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Россия вербует на войну против Украины нелегальных мигрантов с просроченными российскими визами. В частности, речь идет о тех мигрантах, которых задержали на границе с Финляндией после закрытия пунктов пропуска. Об этом сообщает издание BBC News.

По информации издания, начиная с 16 ноября, суды Карелии приняли 236 решений по делам о нарушении миграционных законов. Одним из таких задержанных является житель Сомали, который бежал из страны из-за нападения боевиков-исламистов.

В Россию он прилетел летом этого года по туристической визе. Побыв несколько дней в Москве он решил через Беларусь пересечь границу с Польшей, чтобы дальше попасть к своей беременной жене в Германию.

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Выехать в Польшу у него не получилось, поэтому через некоторое время мужчина вернулся в Москву, однако уже с просроченной визой. Мигрант несколько раз обращался к российским правозащитникам для получения убежища в России.

В ноябре он решил выехать из России через Финляндию и в городе Лахденпохья в Республике Карелия его с другими мигрантами задержали пограничники.

Через несколько дней нелегальным мигрантам предложили поработать год "на государство", в обмен на право остаться в России. На такие условия согласилось 12 иностранцев, из которых шесть — граждани Сомали, пять арабов и один кубинец.

Издание пишет, что после этого их отвезли на юг в лагерь недалеко от границы с Украиной. Там мигранты отказались "работать на государство", после чего их начали запугивать. Впрочем уже 4 декабря иностранцам сказали, что их вернут обратно в центры временного содержания и начнут процедуру выдворения из России.

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Вербовка в российскую армию: что известно

Отметим, что Россия систематически вербует на войну против Украины иностранцев и осужденных лиц. Так, одними из таких лиц стали граждане Непала.

Такая ситуация не устраивает правительство Катманду и просит Москву не использовать иностранцев для участия в войне. Кроме того, известно, что 6 таких наемников из Непала уже были убиты, а еще один оказался в плену. Всего на стороне России участие в боевых действиях против Украины принимают около 150-200 непальцев.

Между тем в Центре национального сопротивления в конце ноября сообщали, что РФ завезла на временно оккупированные территории более 100 тысяч мигрантов из Центральной Азии.

Сообщалось, что большинство мигрантов сейчас заняты в строительной сфере, но в будущем им планируют предложить, в обмен на получение гражданства, вступление в российскую армию.

Также журналисты пишут, что Россия отправляет воевать против Украины заключенных россиян. С начала прошлого года российские власти смогли завербовать более 100 тысяч таких лиц.

Напомним, российский президент Владимир Путин издал указ, который предусматривает увеличение численности армии РФ на 170 тысяч человек. Причиной такого решения в российском Минобороны назвали рост угрозы для страны.

Также в конце ноября российские журналисты сообщали, что оккупанты платят взятки, чтобы избежать участия в штурмах. За деньги российские военные могут купить как отпуск, так и фейковые ранения. Суммы взяток составляют до 50 тысяч долларов.